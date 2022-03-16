Як передати показники лічильника та сплатити за газ з-за кордону – роз'яснення Нафтогазу

Розповідаємо, які є способи для передачі показників лічильника для тих, хто зараз не в Україні

Як сплатити рахунок за газ з-за кордону / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Евакуйовані з України громадяни все ще повинні передавати показники лічильника та проводити оплату за газ. Як це зробити за сотні кілометрів від дому?

Пресслужба компанії "Нафтогаз України" пояснила, як це можна зробити українцям, що тимчасово виїхали з держави.

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Як передати показники?

У Нафтогазі наголошують, що показники лічильника в будь-якому випадку приймає оператор газорозподільчої мережі (облгаз). А якщо ви хочете передати показники власноруч, то це можна зробити:

через чат-боти Telegram або Viber, посилання на них є на сайті компанії;

через особистий кабінет Нафтогазу;

напряму звернутися до оператора ГРМ.

Як сплатити рахунок?

Нафтогаз пропонує декілька способів онлайн-оплати:

особистий кабінет my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber та Telegram;

через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24.

Чи будуть штрафи за несплату за газ?

Плата за блакитне паливо не скасовується. Водночас усі, хто не розрахувався за газ у період воєнного стану, не отримають ані пеню, ані штрафи, послуги їх не позбавлять.

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Боржник зможе заплатити, коли у нього з'явиться фінансова спроможність.

Також ми розповідали про те, що ціна на газ у Європі вперше з початку березня впала нижче 1200 (1185) доларів за тисячу кубометрів. Це у понад два рази менше, ніж історичний максимум, якого ф’ючерси досягли після початку широкомасштабного вторгнення РФ (понад 3 тис. доларів).