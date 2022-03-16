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Как передать показатели счетчика и оплатить газ из-за границы – разъяснение Нафтогаза

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 марта, 11:09
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Рассказываем, какие есть способы передачи показателей счетчика для тех, кто сейчас не в Украине
Как оплатить счет за газ из-за границы
Как оплатить счет за газ из-за границы / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Эвакуированные из Украины граждане все еще должны передавать показатели счетчика и проводить оплату за газ. Как это сделать в сотне километров от дома?

Пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" объяснила, как это можно сделать временно выехавшим из государства украинцам.

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Как передать показатели?

В Нафтогазе отмечают, что показатели счетчика в любом случае принимает оператор газораспределительной сети (облгаз). А если вы хотите передать показатели своими руками, то это можно сделать:

  • через чат-боты Telegram или Viber, ссылки на них есть на сайте компании;
  • через личный кабинет Нафтогаза;
  • напрямую обратиться к оператору ГРС.

Как оплатить счет?

Нафтогаз предлагает несколько способов онлайн-оплаты:

  • личный кабинет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA в Viber и Telegram;
  • через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24.

Будут ли штрафы за неуплату за газ?

Плата за голубое топливо не отменяется. В то же время все, кто не рассчитался за газ в период военного положения, не получат ни пеню, ни штрафы, услуги их не лишат.

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Должник сможет заплатить, когда у него появится финансовая состоятельность.

Также мы рассказывали о том, что цена газа в Европе впервые с начала марта упала ниже 1200 (1185) долларов за тысячу кубометров. Это более чем в два раза меньше, чем исторический максимум, которого фьючерсы достигли после начала широкомасштабного вторжения РФ (более 3 тыс. долларов).

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