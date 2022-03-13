"Нафтогаз" відключить боржників? Чи потрібно українцям платити за газ під час війни

Розповідаємо, чи нараховуватимуть пеню та штрафи тим, хто вчасно не заплатив за газ

Чи можна оплачувати рахунок за лютий – відповідь "Нафтогазу" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на воєнні дії, клієнти "Нафтогазу" не звільняються від обов'язку платити за газ.

Про те, що плата за блакитне паливо не скасовується, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", передає Biz.Today.

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У компанії вже сформували та відправили рахунки за лютий, тому всі, хто має можливість, мають оплатити їх.

Водночас у компанії зазначили, що всі, хто не розрахувався за газ у період воєнного стану, не отримають ні пеню, ні штрафи, послуги їх не позбавлять.

Боржник зможе заплатити, коли у нього з'явиться фінансова спроможність.

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"Ми просимо кожного клієнта сплатити за рахунками по змозі. Це важливо, адже завдяки оплаті населення підтримується можливість забезпечення всіх газом. Навіть більше, щодо кожної сплати за спожитий газ – частина грошей іде на підтримку обороноздатності держави", – зазначили у пресслужбі.

Чи потрібно платити за кредитом?

Війна не скасовує боргових зобов'язань українців, і "прощати" вам ваш кредит ніхто не буде.

Його доведеться виплатити, проте банки все ж пішли на деякі поступки – більшість із них запровадили так звані кредитні канікули. У цей період вам не нараховуватимуть пеню та штрафи за прострочення платежів.

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"Сьогодні" також писали, які ще пільги надають українські банки і що відбувається з доларом в Україні.