Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Чи можна не платити за комуналку під час війни – офіційне пояснення

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 06:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо офіційну інформацію про те, чи потрібно платити за комуналку під час війни
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни багато українців не мають зайвих коштів, і такі зобов’язання, як оплата комунальних послуг, відходять на другий план.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, чи потрібно оплачувати комуналку під час воєнного стану, який запровадили в країні.

Реклама

Отже, нинішня ситуація не звільняє вас повністю від оплати комунальних послуг, однак деякі послаблення все ж таки є – за протермінування оплати платежів не нараховується жодна пеня і штрафи.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев підтвердив, що Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах військового стану.

Тобто ви можете оплачувати комуналку по можливості, а якщо наразі її немає – зробити це після війни.

Реклама

Раніше експертка з питань у галузі ЖКГ, засновниця ГО "УПС Життя в моєму місті" та голова ГО "Кирилівський Гай" Кристина Ненно порадила не платити за комунальні послуги, якщо такої можливості немає, і дбати насамперед про своє життя.

Чи потрібно платити за кредит?

Отже, воєнний стан не звільняє і від сплати тіла та відсотків кредиту, однак українські банки, з огляду на ситуацію, пішли на деякі поступки.

Більшість популярних фінустанов вже оголосила про так звані "кредитні канікули", терміном від 1 до 3 місяців.

Реклама

Про деякі пільги вже оголосили ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, ПУМБ, Альфа-Банк та Райффайзен Банк.

У кожної установи свої правила, тож інформацію щодо вашого кредиту потрібно дізнаватись саме в тому банку, в якому ви його формували.

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію під час війни, і розповідали, як світ допомагає нам битися з ворогом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Чи можна не платити за комуналку під час війни – офіційне пояснення Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми.

Цитата на segodnya.ua
Ерік Найман, економіст
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37921.79

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2527.79

Litecoin (LTC)

99.38

Ripple (XRP)

0.72

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти