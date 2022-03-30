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Світло, газ та вода – яка комуналка в Польщі, Іспанії та Німеччині

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 16:33
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Розповідаємо про ціни на базові комунальні послуги в європейських країнах
Ціни на комунальні послуги в Європі дуже високі
Ціни на комунальні послуги в Європі дуже високі / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За інформацією управління ООН у справах біженців, від початку вторгнення Росії, з України виїхало понад 4 мільйони людей. Вони виїжджають у сусідню Польщу, де й оселяються, або рухаються в інші країни ЄС.

Редакція "Сьогодні" допомагає розібратися з базовою інформацією, необхідною для проживання за кордоном. Розповідаємо про особливості сплати за комунальні послуги в Польщі, Іспанії та Німеччині.

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Польща

Серед поляків поширені спільноти мешканців, щось схоже на наші ОСББ, серед яких обирають бухгалтерів та відповідальних за розв'язання комунальних питань осіб. Квартплати там не нараховують, але за житло сплачують внески на технічне утримання, залежно від кількості квадратних метрів.

Окремо жителі Польщі платять за:

  • вивезення сміття (орієнтовно 13 злотих, або 91,50 грн);
  • опалення (2 злотих, або 14 грн за метр квадратний площі);
  • водопостачання і водовідведення (11 злотих, або 77,42 грн за кубометр);
  • електрику (0,4 злотого за кіловат-годину і 0,3 злотого за доставку, орієнтовно від 4,93 грн);
  • газ (1,5 злотого за кубометр і 9 злотих щомісячної плати, орієнтовно від 73,9 грн).

З огляду на ціни за комуналку, чимало поляків воліють економити. Вони споживають менше газу й надають перевагу електричним приладам. Найвигідніше сплачувати всі суми через інтернет-банкінг, оскільки у відділеннях банків та на пошті за це беруть комісію.

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Іспанія

На відміну від Польщі, в Іспанії є податок на нерухомість – IBI, який зобов’язані сплачувати усі власники житла. Його обчислюють в розрахунку від 0,4 до 1,1% вартості нерухомості. За дуже дороге майно від 700 тисяч євро передбачений ще й податок на багатство.

Серед іспанців також поширені своєрідні ОСББ, які називаються спільнотами власників, або Comunidad de Propietarios. Вони відповідають за благоустрій – справність ліфтів, порядок у садках, паркомісця – і оплату комунальних послуг.

У фонд спільноти кожен мешканець будинку робить щомісячні внески за основні послуги:

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  • електроенергія – суму нараховують за показниками лічильника, з розрахунку 0,24 євро (7,89 грн) за 1кВт;
  • водопостачання й водовідведення, в середньому, обходиться від 1 євро за кубометр, але в посушливих регіонах може сягати й 2,5 євро – у еквіваленті це від 32,87 до 82,18 грн за "куб". Окремо подають технічну воду для поливання, яка коштує дешевше;
  • газ із централізованою подачею є лише у великих населених пунктах, його вартість становить від 0,09 євро (2,96 грн) за кубометр. Є варіант купити балон з газом для приготування їжі за 12,5 євро (410,91 грн), якого вистачить на 2 місяці;
  • опалення – завдяки теплому клімату, здебільшого іспанці не мають потреби в опаленні, але в гірських місцевостях зима все ж відчутно б’є як по температурі повітря, так і по кишенях – в середньому 50 євро (1643,64 грн) на квартал.

Німеччина

У Німеччині звиклої нам квартплати немає, але існує три групи основних виплат, які мешканці повинні сплачувати щомісяця – це:

  • за послуги з домоуправління приватній компанії (збір платежів, поточні та капітальні ремонти) від 60 до 100 євро, або 1972,36 – 3287,27 грн;
  • за комунальні послуги – передоплата на рік;
  • за загальні житлові послуги – ремонт ліфтів, сходів, облаштування дитячого майданчика тощо, від 30 до 50 євро, або 986,18 – 1643,64 грн.

За комунальні послуги відповідають приватні обслуговуючі компанії. Їх німці можуть обирати самостійно, зважаючи на вигідні для себе тарифи. Середні ринкові ціни такі:

  • електрика – 0,3 євро (9,86 грн) за кіловат-годину;
  • вода – від 0,3 до 0,5 євро (до 16,44 грн) за кубометр;
  • газ – 5 євро (164,36 грн) за кубометр;
  • опалення – до 70 євро за сезон (2301,09 грн);
  • вивезення сміття – від 10 до 25 євро (328,73 – 821,82 грн) на місяць.

Окремо ще можуть збирати внески до накопичувального фонду будинку – 15 євро (493,09 грн) за квадратний метр на місяць. Відбувається також щомісячний збір на суспільне радіо- і телемовлення по 17,5 євро (575,27 грн).

Раніше ми розповідали про план підтримки України, який розробили Польща, Чехія та Словенія. Читайте також, як українцям обміняти готівкові гривні у польських банках за новими правилами.

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