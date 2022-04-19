Показания электросчетчиков и война: что ждет тех, кто не снимал данные все это время

Рассказываем, ждать ли украинцам визита энергетиков в ближайшее время

Что будет с показаниями электросчетчиков во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине специалисты облэнерго возобновили фиксацию показаний электросчетчиков, которая не проводилась с начала войны.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Киевские региональные электросети".

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Отмечается, что в Киевской области работы возобновили с 18 апреля. В сообщении пресс-службы отмечается, что с начала войны многие украинцы в регионе были вынуждены покинуть свои дома и соответственно, не могли передавать показания счетчиков.

Из-за этого компании пришлось начислять им потребление, опираясь на среднемесячный показатель. Эти расчеты не самые корректные, особенно сейчас.

Поэтому с 18 апреля специалисты "ДТЭК" снова начали снимать контрольные показания счетчиков у своих клиентов, чтобы корректно начислить количество потребленной энергии и, соответственно, суммы в платежках.

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После этого клиентам скорректируют данные, которые выводились расчетным путем.

Можете не ждать визита специалистов к вам домой, поскольку энергетики будут фиксировать показания исключительно тех счетчиков, которые расположены на лестничных клетках или на электроопорах.

Кого могут освободить от оплаты коммуналки

В Верховной Раде Украине находится на рассмотрении законопроект, который освобождает потерявших свое жилье в результате боевых действий или тех, у кого оно сильно повреждено и непригодно для проживания, от оплаты коммунальных услуг.

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Само по себе военное положение не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг, однако запрещает насчитывать штрафы и пеню за несвоевременное погашение платежек.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев может получить денежную компенсацию за коммуналку и рассказывали, во сколько эти услуги обойдутся в разных европейских странах.