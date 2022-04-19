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Деяких українців можуть звільнити від оплати комуналки – кого торкнеться

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 09:41
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Розповідаємо, які поблажки чекають на деяких українців на час війни
Кому дозволять не платити за комуналку
Кому дозволять не платити за комуналку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деяких українців можуть офіційно звільнити від плати за комунальні послуги.

Відповідний законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

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Якщо його приймуть, то громадян, які втратили своє житло в результаті бойових дій або ті, у кого воно сильно пошкоджене та не придатне для проживання, буде звільнено від оплати комуналки.

У деяких містах, наприклад, Харкові, місцева влада вже офіційно звільнила людей від цих зобов'язань навіть тих, у кого житло вціліло.

"Всі рахунки за комунальні послуги, які надає місто, а це гаряча та холодна вода, опалення, вивіз сміття, утримання прибудинкової території та інші, з 24 лютого і до кінця війни буде списано", – раніше оголосив мер міста Ігор Терехов.

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Проте жителям постраждалого від російських окупантів Харкова все ж таки доведеться платити за газ та електрику, оскільки ці послуги надають приватні компанії, а не комунальні підприємства міста.

Чи можна решті не платити за комуналку?

Сама по собі війна та воєнний стан не звільняють від плати за комунальні послуги, однак деякі послаблення все ж таки є.

Якщо ви не можете вчасно сплатити рахунки, то на період дії військового стану вам не нараховуватимуться ні штраф, ні пеня, також за жодних обставин вас не відключать від надання послуги.

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Після війни ці зобов'язання нікуди не підуть і платіжки доведеться погасити.

"Сьогодні" також писали, хто з українців може отримати грошову компенсацію за комуналку і розповідали, скільки ці послуги обійдуться у різних європейських країнах.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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