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Чи можна безкарно не платити за комуналку під час війни – що чекає на українців

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25 березня, 07:14
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Міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на бойові дії, українцям продовжать виплачувати субсидії та інші види соцдопомоги, призначені до війни.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Проте українців найбільше цікавить питання, що буде з призначеними раніше субсидіями, якщо не платити за комуналку під час воєнного стану.

"За законом субсидія не призначається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за понад три місяці на суму понад 680 гривень", – сказала Лазебна.

Міністр одразу додала, що оскільки субсидію призначають строком до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості аналізуватиметься органами соціального захисту населення у травні 2022 року.

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Це означає, що до травня українці можуть розраховуватися за комунальні послуги з такою періодичністю, яка їм зручна.

Водночас міністр закликала всіх, хто має можливість оплачувати комунальні послуги, оскільки це дає можливість забезпечувати відповідні підприємства та людей, які ризикуючи життям там працюють.

"Тому за совістю – подякуйте їм. Заплатіть за квартплату. Це ще один ваш внесок в оборону свого міста", – закликала глава відомства.

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Чи можна не платити за комуналку?

Військовий стан не звільняє українців від їхніх зобов'язань щодо комунальних платежів, однак деякі послаблення все ж таки вводяться.

Споживачам не нараховуватимуться пеня та інші види штрафів за невчасну оплату комунальних рахунків.

Також українців не відключатимуть від газу, світла та води під час війни.

"Сьогодні" також писали, як сплатити комунальні платежі через "єПідтримку" та розповідали, як зробити це без комісії.

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