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В Україні зміниться порядок отримання субсидій – як здійснюватимуться виплати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 19:52
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Розповідаємо, що зміниться для отримувачів субсидій та інших видів матеріальної допомоги в Україні
Яку роль у призначенні субсидій відіграє Ощадбанк
Яку роль у призначенні субсидій відіграє Ощадбанк / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Субсидії та інші види допомоги від держави нараховуватимуться вчасно, однак із деякими змінами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, допомога малозабезпеченим сім'ям надаватиметься без необхідності звертатися до органів соцзахисту.

Також було дещо змінено порядок нарахування пільг та субсидій. Тепер, якщо місцеві органи соцзахисту не виконуватимуть своїх функцій нарахуванням цих виплат займатиметься Ощадбанк.

Шмигаль зазначив, що виплати через Ощадбанк будуть отримувати і ті, хто має рахунки в інших банках.

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Що буде з пенсіями

Раніше у Міністерстві фінансів повідомили, що усі українські пенсіонери отримають свої пенсії достроково.

За словами очільника відомства, фінансова система України функціонує як в довоєнний час, але враховуючи воєнний стан.

У зв'язку з цим, пенсіонер може переадресувати виплату пенсії, якщо він отримував її на руки, а не на картку.

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Про те, як це зробити ми детально розповідали раніше, а також писали, чи можна не платити по кредиту під час війни.

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