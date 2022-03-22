Як сплатити комуналку без комісії – інструкція

Розповідаємо шість найкращих способів оплатити комуналку без комісії

Найкращі способи оплатити комуналку без комісії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Раніше у відділеннях "Укрпошти" або Ощадбанку можна було без комісії оплатити комунальні послуги, однак тепер обидві установи беруть гроші за таку послугу.

"Сьогодні" розповідають, як можна оплатити комунальні послуги без комісії наразі.

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Отже, існує кілька інтернет банкінгів, через які можна розрахуватися за послуги ЖКГ абсолютно без комісії та додаткових стягнень.

Оплата комуналки через "Приват24"

ПриватБанк уклав договори з багатьма підприємствами у сфері ЖКГ і комісію за оплату стягує не з абонентів, а з самих компаній.

На жаль, не всі комунальні підприємства мають з ПриватБанком такі домовленості і ситуація у різних місцях може відрізнятися.

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Наприклад у Полтаві за допомогою Приват24 без комісії можна оплатити майже всі послуги, крім газу.

Щоб оплатити комуналку через "Приват24" треба:

перейти на вкладку "Мої платежі";

ввести назву компанії-постачальника послуг або її ЄДРПОУ;

обрати із запропонованого списку компанію та натиснути на неї;

ввести номер особового рахунку;

ввести суму платежу та натиснути "Додати платіж в кошик". Якщо є комісія, її буде видно в цей момент.

Оплата комуналки через Monobank

Monobank дозволяє своїм клієнтам оплачувати більшість комунальних послуг без комісії, однак зробити це можна виключно через мобільний додаток.

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Для цього знайдіть вкладку "Інші платеж" на основному екрані, оберіть розділ "Комуналка та інтернет" і виконайте такі кроки:

додайте свою адресу;

додайте назву компанії-постачальника послуг або її ЄДРПОУ

введіть особовий рахунок абонента, після чого додаток сам підтягне суму поточного платежу;

натисніть "Оплатити".

Оплата без комісії через "Ощад 24/7"

За допомогою інтернет-банкінгу "Ощад 24/7" можна оплатити будь-які комунальні послуги без комісії. Для цього необхідно бути власником картки "Моя картка" і підключити її до застосунку.

Якщо ви мешканець столиці, для вас є ще один варіант – оформити "Картку киянина", за допомогою якої ви зможете без комісії оплачувати послуги в 40 точках прийому споживачів "Центру комунального сервісу", а також на сайті ГІОЦ.

Оплата без комісії через My Alfa-bank

Інтернет-банкінгMy Alfa-bank дозволяє без комісії проводити будь-які вихідні платежі за реквізитами, зокрема і оплачувати комунальні послуги.

Для цього необхідно:

зайти в меню "Платежі та перекази" – "Комунальні";

обрати потрібну організацію;

ввести необхідні реквізити і оплатити.

Важливо: оплачувати без комісії можна лише використовуючи власні кошти з дебетової картки, а за платежі з кредиток (навіть за рахунок власних коштів) комісію 4% + 20 гривень.

Оплата комуналки через платіжні сервіси

Можна без комісії оплачувати комуналку через платіжну систему Portmone, тут можна розрахуватись і за інтернет, телебачення, страховки, телефон та послуги охорони, однак щоб ці платежі були безкоштовними треба підключити тарифний пакет "Місяць". Його вартість становить19,9 гривні, однак перший місяць буде безкоштовним.

Оплатити комунальні послуги можна і через сервіс EasyPay трьома способами:

за допомогою картки EasyPay від Форвард Банку;

за допомогою електронного гаманця Masterpass;

за допомогою електронного гаманця від EasyPay.

"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за комуналку під час війни і розповідали, як оплатити ЖКП через "єПідтримку".