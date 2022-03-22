Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Як сплатити комуналку без комісії – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 08:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо шість найкращих способів оплатити комуналку без комісії
Найкращі способи оплатити комуналку без комісії
Найкращі способи оплатити комуналку без комісії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Раніше у відділеннях "Укрпошти" або Ощадбанку можна було без комісії оплатити комунальні послуги, однак тепер обидві установи беруть гроші за таку послугу.

"Сьогодні" розповідають, як можна оплатити комунальні послуги без комісії наразі.

Реклама

Отже, існує кілька інтернет банкінгів, через які можна розрахуватися за послуги ЖКГ абсолютно без комісії та додаткових стягнень.

Оплата комуналки через "Приват24"

ПриватБанк уклав договори з багатьма підприємствами у сфері ЖКГ і комісію за оплату стягує не з абонентів, а з самих компаній.

На жаль, не всі комунальні підприємства мають з ПриватБанком такі домовленості і ситуація у різних місцях може відрізнятися.

Реклама

Наприклад у Полтаві за допомогою Приват24 без комісії можна оплатити майже всі послуги, крім газу.

Щоб оплатити комуналку через "Приват24" треба:

  • перейти на вкладку "Мої платежі";
  • ввести назву компанії-постачальника послуг або її ЄДРПОУ;
  • обрати із запропонованого списку компанію та натиснути на неї;
  • ввести номер особового рахунку;
  • ввести суму платежу та натиснути "Додати платіж в кошик". Якщо є комісія, її буде видно в цей момент.

Оплата комуналки через Monobank

Monobank дозволяє своїм клієнтам оплачувати більшість комунальних послуг без комісії, однак зробити це можна виключно через мобільний додаток.

Реклама

Для цього знайдіть вкладку "Інші платеж" на основному екрані, оберіть розділ "Комуналка та інтернет" і виконайте такі кроки:

  • додайте свою адресу;
  • додайте назву компанії-постачальника послуг або її ЄДРПОУ
  • введіть особовий рахунок абонента, після чого додаток сам підтягне суму поточного платежу;
  • натисніть "Оплатити".

Оплата без комісії через "Ощад 24/7"

За допомогою інтернет-банкінгу "Ощад 24/7" можна оплатити будь-які комунальні послуги без комісії. Для цього необхідно бути власником картки "Моя картка" і підключити її до застосунку.

Якщо ви мешканець столиці, для вас є ще один варіант – оформити "Картку киянина", за допомогою якої ви зможете без комісії оплачувати послуги в 40 точках прийому споживачів "Центру комунального сервісу", а також на сайті ГІОЦ.

Оплата без комісії через My Alfa-bank

Інтернет-банкінгMy Alfa-bank дозволяє без комісії проводити будь-які вихідні платежі за реквізитами, зокрема і оплачувати комунальні послуги.

Для цього необхідно:

  • зайти в меню "Платежі та перекази" – "Комунальні";
  • обрати потрібну організацію;
  • ввести необхідні реквізити і оплатити.

Важливо: оплачувати без комісії можна лише використовуючи власні кошти з дебетової картки, а за платежі з кредиток (навіть за рахунок власних коштів) комісію 4% + 20 гривень.

Оплата комуналки через платіжні сервіси

Можна без комісії оплачувати комуналку через платіжну систему Portmone, тут можна розрахуватись і за інтернет, телебачення, страховки, телефон та послуги охорони, однак щоб ці платежі були безкоштовними треба підключити тарифний пакет "Місяць". Його вартість становить19,9 гривні, однак перший місяць буде безкоштовним.

Оплатити комунальні послуги можна і через сервіс EasyPay трьома способами:

  • за допомогою картки EasyPay від Форвард Банку;
  • за допомогою електронного гаманця Masterpass;
  • за допомогою електронного гаманця від EasyPay.

"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за комуналку під час війни і розповідали, як оплатити ЖКП через "єПідтримку".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Як сплатити комуналку без комісії – інструкція Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Не потрапити на гачок: як вберегти свої гроші від шахраїв під час війни Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42233.41

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2984.29

Litecoin (LTC)

119.13

Ripple (XRP)

0.84

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти