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Можно ли безнаказанно не платить за коммуналку в время войны – что ждет украинцев

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25 марта, 07:14
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Министр социальной политики рассказала о последствиях неуплаты коммунальных услуг
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на боевые действия украинцам продолжат выплачивать субсидии и другие виды соцпомощи, назначенные до войны.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".

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Однако украинцев больше всего интересует вопрос, что будет с назначенными ранее субсидиями если не платить за коммуналку во время военного положения.

"По закону субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более, чем три месяца на сумму свыше 680 гривен", – сказала Лазебная.

Министр тут же добавила, что поскольку субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотопительного сезона, то наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае 2022 года.

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Это означает, что до мая украинцы могут рассчитываться за коммунальные услуги с такой периодичностью, которая им удобна.

В тоже время министр призвала всех, у кого есть возможность оплачивать коммунальные услуги, поскольку это дает возможность обеспечивать соответствующие предприятия и людей, которые рискуя жизнью там работают.

"Поэтому по совести – поблагодарите их. Заплатите за квартплату. Это – еще один ваш вклад в оборону своего города", – призвала глава ведомства.

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Можно ли не платить за коммуналку?

Военное положение не освобождает украинцев от их обязательств по коммунальным платежам, однако некоторые послабления все же вводятся.

Потребителям не будут начисляться пеня и другие виды штрафов за несвоевременную оплату коммунальных счетов.

Также украинцев не будут отключать от газа, света и воды во время войны.

"Сегодня" также писали, как оплатить коммунальные платежи через "єПідтримку" и рассказывали, как сделать это без комиссии.

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