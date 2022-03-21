Як сплатити за комуналку карткою "єПідтримка" – інструкція

Розповідаємо, як використати кошти з картки "єПідтримка" на оплату комунпослуг

Як оплатити комуналку дистанційно / Фото: Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

Сплатити за комунальні послуги через "єПідтримку" можна як тисячею гривень за вакцинацію, так і 6 500 грн допомоги від держави під час війни.

Як розрахуватися за послуги дистанційно, розповіли у пресслужбі постачальника електроенергії у Києві YASNO.

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Як оплатити послуги онлайн

Щоб розрахуватися за електроенергію та газ дистанційно клієнтам цього постачальника потрібно зробити такі кроки:

обрати один із онлайн-сервісів – особистий кабінет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобільний додаток YASNO або інтернет-банкінг чи платіжні сервіси;

вказати суму до сплати;

ввести реквізити картки "єПідтримка";

підтвердити платіж.

У компанії також закликали клієнтів не затримувати платежі та по можливості сплачувати усі рахунки. Це потрібно робити, щоб допомогти підтримати стабільну роботу енергосистеми у воєнний час.

Хто і як може отримати 6 500 грн підтримки

Ми вже писали, що у період війни держава надає бізнесу грошову підтримку, однак отримати її можуть не всі.

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Послугу надають підприємцям, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії.

Ідеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Київську, Житомирську, Одеську, Волинську, Дніпропетровську області та місто Київ.

Також "Сьогодні" повідомляли, що "Тисячу Зеленського", яку раніше нараховували громадянам за повний курс вакцинації від коронавірусу, тепер також можна використовувати будь-де. Скерувати гроші можна й на підтримку Збройних сил України.

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