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Впаде на саме "дно"? Що чекає на долар до кінця зими

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 08:38
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 5 січня
Курс валют 5 січня
Курс валют 5 січня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 5 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,29 грн;
  • 1 євро – 30,77 грн;
  • 1 злотий – 6,73 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,62 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 4 січня, долар подорожчав на дві копійки, а євро подешевшав на 15 копійок. Курс злотого впав на одну копійку, рубль теж подешевшав на одну копійку.

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Що було з курсом на міжбанку

  • 4 січня долар подорожчав на чотири копійки, як у купівлі, так і у продажу. До завершення торгів він коштував 27,39/27,41 грн (купівля/продаж).
  • Євро піднявся на чотири копійки у купівлі та продажу. До закриття європейська валюта торгувалася на рівні 30,91/30,93 грн (купівля/продаж).

Що робити з валютою до кінця зими?

Експерти радять поки що не купувати долар із двох причин:

  • по-перше, не дати заробити продавцям на підвищеному курсі;
  • по-друге, щоби не втратити після свят свої гроші.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, січень – це невдалий місяць для покупки валюти, оскільки до кінця зими долар може подешевшати до 27 грн.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у першому кварталі 2022 року, а також розповідали, чому українці очікують зростання курсу долара до 30 грн.

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