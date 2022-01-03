Свята все змінять? Що буде з курсом долара першого тижня січня

Експерти дали прогноз курсу долара на перші дні січня та розповіли, купувати чи продавати валюту

Продавати чи купувати валюту у перші дні січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступного тижня, з 3 по 9 січня, експерти не очікують на активність на міжбанківському валютному ринку. Це вплине на курс гривні, проте не так, як завжди через свята.

Про це "Сьогодні" розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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За його словами, у перший тиждень січня готівковий долар у покупці може подешевшати нижче 27 грн, а у продажу – подорожчати до 27,5 грн.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак прогнозує, що у цей період курс продажу долара коливатиметься в рамках 27 – 27,33 грн/дол.

Серед чинників, які тиснуть на гривню, експерт виділив геополітичний, а серед чинників підтримки гривні – готовність Нацбанку підвищувати облікову ставку.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить не зважати на такі коливання.

Що робити з валютою?

Всі експерти одностайно радять поки що не купувати долар із двох причин:

по-перше, не дати заробити продавцям на підвищеному курсі;

по-друге, щоби не втратити після свят свої гроші.

За словами Олександра Охріменка, січень – це невдалий місяць для покупки валюти, оскільки до кінця зими долар може подешевшати до 27 грн.

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Що буде з курсом у 2022-му на думку українців

За даними опитування дослідницької компанії Gradus, понад 35% українців (35,3%) вважають що у 2022 році курс долара підвищиться до 30 грн.

Ще 14,6% респондентів заявили, що долар підніметься за 30 грн. 29,4% опитаних вважають, що курс 2022 року залишиться на тому ж рівні.

Оптимістів, які вважають, що курс значно впаде, виявилося всього 2,7%.

"Сьогодні" також писали, що буде з цінами, безробіттям та курсом долара у першому кварталі 2022 року.