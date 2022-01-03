Как доллар всех обманул, или что происходит с курсом на праздники

Эксперты прогнозируют обвал курса доллара к концу января

Что будет с курсом 7 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Аккурат перед Новым годом традиционный прогноз об удешевлении наличного доллара не оправдался: стабильный и даже снижающийся курс вдруг развернулся. Доллар начал быстро дорожать, курс вырос почти на 15 копеек. При этом спрэд – разница между курсами покупки и продажи – начал стремительно увеличиваться.

В чем причина таких необычных колебаний курса, а также чего ждать от доллара в первую неделю 2022 года, рассказали эксперты "Сегодня".

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за 8 дней

В нерабочий понедельник, 27 декабря, доллар тоже "отдыхал": курс продажи в обменниках не менялся, а банки не работали. Во вторник и среду курс незначительно, на пару копеек, пошел вниз, опустившись до 27,30 грн/доллар в наличной продаже и до 27,10 – в покупке.

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Неожиданности начались в четверг и продолжились в пятницу, 31 декабря. Курс резко вырос: до 27,42 в продаже и до 27, 16 в покупке. Как видим, спред расширился с 20 до 26 копеек. "Не спал" доллар и в новогоднюю ночь – курс вырос в продаже и снизился в покупке, соответственно до 27,43 и 27,15. То есть, обменники старались по максимуму заработать на тех, кому не хватило запаса гривен, чтобы отпраздновать Новый год.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 27,27 грн (на 10 коп. дороже, чем 8 дней назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,35 грн (на 16 коп. дороже, чем 8 дней назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи там, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи в банках начинается с 27,45 грн/доллар, при этом курс покупки не выше 27,15. Несколько крупных банков даже установили спрэд 40 копеек, покупая доллар по 27,10-27,15 грн, а продавая по 27,50-27,55.

Подлил масла в огонь и Нацбанк. Сперва он за вторник-четверг укрепил гривню на 6 копеек, с 27,27 до 27,21 грн/доллар, а "под елочку", 31 декабря, ослабил ее на 7 коп., до 27,28 грн/доллар. При этом регулятор информировал, что такой курс сохранится до 4 января 2022 года, это первый рабочий день в новом году.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на изменения курса сейчас влияют длительные праздники, из-за которых деловая активность замирает. Но, как сообщил Александр Охрименко, два последних аукциона Минфина по продаже ценных бумаг, состоявшиеся 21 и 28 декабря, принесли в госбюджет свыше 35,5 млрд грн, в том числе последний ауцион – 15,5 млрд грн. Поэтому нет никаких оснований говорить о слабости и девальвации гривни.

Однако в празднично-новогодний период курс, когда деловая активность близка к нулю, наличный рынок, по его словам, начинает жить своей жизнью.

Александр Охрименко напомнил свой прогноз о том, что в период праздников долларовая наличка достаточно дорогая для тех, кто хочет купить и весьма дешевая для тех, кто хочет продать.

С ним согласен и Олег Пендзин.

"В связи с приостановкой на праздники работы мировой финансовой сети, кстати, золото-валютные резервы Нацбанка, на это время тоже заморожены, все ограничивается исключительно внутренним соотношением спроса и предложения на валюты на наличном рынке", – утверждает эксперт.

Максим Орыщак также оценивает ситуацию на валютном рынке как умеренно оптимистичную по причине сезонности, когда спрос на валюту традиционно невысокий.

"Население и дальше будет больше продавать валюту, чем покупать. И эта тенденция окажется актуальной не только на праздники, но и на протяжении всего января", – говорит Максим Орыщак.

Чего ожидать на наступившей неделе

Из-за того, что эта неделя короткая, всего три рабочих дня, затем три выходных, с 7 по 9 января, так как наступит православное Рождество, эксперты не ожидают активности на межбанковском валютном рынке. Обычно это влияет и на курс наличной гривни, но в период праздников ситуация другая, утверждает Александр Охрименко. Эксперт ожидает что наличный доллар в покупке может подешеветь ниже 27 грн. А в продаже – подорожать до 27,5 грн.

По оценке Максима Орыщака, курс продажи доллара с 3 по 9 января, будет колебаться в рамках 27 – 27,33 грн/доллар. Эксперт также назвал ряд причин, которые будут как ослаблять, так и укреплять курс гривни в январе.

"Среди факторов давления на гривню в первую очередь учитываем геополитический, изменение дипломатических отношений с Россией в лучшую сторону стало бы причиной для роста гривни. Среди факторов поддержки гривни учитываем готовность Нацбанка повышать учетную ставку. Комитет по монетарной политике НБУ считает, что это необходимо для снижения инфляции в 2022 году вдвое, до 5%", – анализирует Максим Орыщак.

Олег Пендзин советует сохранять спокойствие.

"Я бы не обращал внимание на подвижки курса. Как только восстановится работа безналичного рынка, все вернется на круги своя. А до 7 числа все "мертвое", – подытожил он.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют пока воздержаться от инвестирования в наличный доллар, чтобы, во-первых, не дать заработать продавцам на завышенном курсе, во-вторых, чтобы не потерять после праздников свои деньги.

Александр Охрименко вообще считает январь неудачным месяцем для покупки валюты.

"Стоит подождать до февраля, так как доллар может подешеветь даже до 27 гривен", – уточнил он.

Но, похоже, что курс доллара для укранцев сейчас – не главное. Что их больше всего волнует в период праздников – смотрите в сюжете.