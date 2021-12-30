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Доллар пошел на резкий разворот: что будет с курсом в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 16:59
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 31 декабря
Что будет с курсом 31 декабря
Что будет с курсом 31 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 декабря:

29.1230.12Изменение
1 доллар США27,20 грн27,27 грн+0,07
1 евро30,77 грн30,92 грн+0,15

По сравнению с курсом на четверг, 30 декабря, доллар поднялся на семь копеек, а евро подорожал на 15.

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Что будет с долларом в ближайшее время?

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex, Андрей Гойлов заявил, что во вторник состоялся последний в уходящем году аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, в ходе которого в госбюджет было привлечено 15,01 млрд грн.

"Успеху размещения не помешало отсутствие нерезидентов. Последние за этот год увеличили свои вложения в ОВГЗ на 7,27 млрд грн – до 92,56 млрд, укрепив курс украинской национальной валюты", – отмечает эксперт.

На результате положительно сказались экспортеры, валютные переводы трудовых мигрантов и привлечение Кабмином внешних займов, послужив одной из причин по которым гривна стала одной из самых стабильных валют среди стран с развивающейся экономикой.

"Полагаю, что на предстоящей после наступления нового года неделе доллар США относительно гривны будет торговаться в ценовом канале 27,05-27,25 грн. Единая европейская валюта, в свою очередь, – в пределах 30,85-31,05 грн", – прогнозирует Гойлов.

Ранее "Сегодня" писали, могут ли заробитчане "обвалить" курс доллара и что будет происходить на валютном рынке в 2022 году.

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