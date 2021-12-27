Заробитчане обвалят доллар? Каким будет курс валют до Нового года

В период длительных праздников и коротких рабочих недель традиционно бывает избыток предложения валюты

В ближайшую неделю гривня останется в диапазоне 27,2-27,3 грн/доллар / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед Новым годом эксперты не прогнозируют заметных колебаний курса валют на безналичном рынке. Это стало возможным благодаря жесткой позиции Нацбанка, направленной на стабилизацию курса за счет резервов.

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, ввиду снижения деловой активности в ближайшую неделю гривня останется в диапазоне 27,2-27,3 грн/доллар.

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"Но если будут возмещения НДС и бюджетные выплаты, гривня покажет более весомое ослабление. До 30 декабря – последняя дата налоговых выплат, поэтому могут появиться запоздавшие экспортеры с продажами валюты, но не думаю, что этот факт поменяет общие настроения. Рынок продолжает целиться на отметку 27,5 грн/доллар. Ориентиры на 2022 год – свыше 28,5 грн", – говорит эксперт.

На наличном рынке ситуация может оказаться более интересной, так как в период длительных праздников и коротких рабочих недель традиционно бывает избыток предложения валюты.

"Долларовый "кэш" перед Новым годом будет достаточно дорогим для тех, кто захочет его купить, и весьма дешевым для тех, кто хочет его продать. Особенно это окажется заметным в западных регионах, куда на праздники традиционно съезжаются многочисленные трудовые мигранты", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Они массово меняют валюту, на чем станут наживаться прежде всего торговцы в обменниках, ведь много банков на выходные будут закрыты. Спрэд начнет расползаться с 20 до 30 копеек, а то и до 40. То есть купить доллар можно будет по 27,30, а сдать по 26,90".

Максим Орыщак тоже видит увеличение спрэда, но уверен, что и курс продажи наличной валюты опустится из-за избытка предложения.

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"С 27 декабря по 2 января сильных валютных колебаний не ждем, средний диапазон курса продажи доллара будет в рамках 26,90 – 27,2 грн, – прогнозирует Максим Орыщак. – Предновогодний период сулит стабильность из-за сезонных факторов и низкого информационного фона. Когда люди задействуют накопления для того, чтобы отметить праздники, курс доллара не растет", – объяснил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак

Именно по этой причине член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает заметного удешевления наличного доллара. Не исключено, что курс опустится до 27 грн/доллар в продаже. Очевидно, что в покупке из-за избытка предложения он будет намного дешевле.

Что делать с валютой к Новому году?

Как рассказал ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать только для текущих расходов. Вероятно, что до конца года доллар США по отношению к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению.

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А финансист Тарас Козак говорит, что свою валюту лучше разделить: часть хранить в долларах, часть – в евро.

Ранее мы сообщали, что несмотря на длинные выходные, Нацбанк уже рассчитал курс валют на 27 декабря – доллар снова упал в цене.

Напомним, мы писали о том, как рождественские застолья бьют по экономике украинцев.