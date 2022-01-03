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Як долар усіх обдурив, або що відбувається з курсом на свята

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні
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3 січня, 06:01
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Експерти прогнозують обвал курсу долара до кінця січня
Що буде з курсом 7 грудня
Що буде з курсом 7 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед Новим роком традиційний прогноз про здешевлення готівкового долара не виправдався: стабільний і навіть нисхідний курс раптом розвернувся . Долар почав швидко дорожчати, курс виріс майже на 15 копійок. При цьому спред – різниця між курсами купівлі та продажу – почав стрімко збільшуватися.

У чому причина таких незвичайних коливань курсу, а також чого чекати від долара у перший тиждень 2022 року, розповіли експерти "Сьогодні".

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Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за 8 днів

У неробочий понеділок, 27 грудня, долар теж відпочивав: курс продажу в обмінниках не змінювався, а банки не працювали. У вівторок та середу курс незначно, на пару копійок, пішов униз, опустившись до 27,30 грн/долар у готівковому продажу та до 27,10 – у покупці.

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Несподіванки розпочалися у четвер і продовжились у п'ятницю, 31 грудня. Курс різко виріс: до 27,42 у продажу та до 27,16 у покупці. Як бачимо, спред розширився з 20 до 26 копійок. "Не спав" долар і в новорічну ніч – курс виріс у продажу та знизився у покупці, відповідно до 27,43 та 27,15. Тобто обмінники намагалися максимально заробити на тих, кому не вистачило запасу гривень, щоб відсвяткувати Новий рік.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,27 грн (на 10 коп. дорожче, ніж 8 днів тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,35 грн (на 16 коп. 8 днів тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу в банках починається з 27,45 грн/долар, при цьому курс купівлі не вищий за 27,15. Декілька великих банків навіть встановили спред 40 копійок, купуючи долар по 27,10-27,15 грн, а продаючи по 27,50-27,55.

Підлив олії у вогонь і Нацбанк. Спочатку він за вівторок-четвер зміцнив гривню на 6 копійок, з 27,27 до 27,21 грн/долар, а "під ялинку", 31 грудня, послабив її на 7 коп., до 27,28 грн/долар. При цьому регулятор поінформував, що такий курс збережеться до 4 січня 2022 року, це перший робочий день у новому році.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на зміни курсу зараз впливають тривалі свята, через які ділова активність завмирає.

Але, як повідомив Олександр Охріменко, два останні аукціони Мінфіну з продажу цінних паперів, що відбулися 21 та 28 грудня, принесли до держбюджету понад 35,5 млрд грн, зокрема останній аукціон – 15,5 млрд грн. Тому немає жодних підстав говорити про слабкість та девальвацію гривні.

Однак у святково-новорічний період курс, коли ділова активність близька до нуля, готівковий ринок, за його словами, починає жити своїм життям.

Олександр Охріменко нагадав свій прогноз про те, що в період свят доларова готівка є досить дорогою для тих, хто хоче купити і дуже дешевою для тих, хто хоче продати.

З ним погоджується і Олег Пендзин.

"У зв'язку із призупиненням на свята роботи світової фінансової мережі, до речі, золото-валютні резерви Нацбанку, на цей час теж заморожені, все обмежується виключно внутрішнім співвідношенням попиту та пропозиції на валюти на готівковому ринку", – стверджує експерт.

Максим Орищак також оцінює ситуацію на валютному ринку як помірно оптимістичну через сезонність, коли попит на валюту традиційно невисокий.

"Населення й надалі більше продаватиме валюту, ніж купуватиме. І ця тенденція виявиться актуальною не лише на свята, а й упродовж усього січня", – каже Максим Орищак.

Чого очікувати наступного тижня

Через те, що цей тиждень короткий, лише три робочі дні, потім три вихідні, з 7 по 9 січня, оскільки настане православне Різдво, експерти не очікують активності на міжбанківському валютному ринку. Зазвичай це впливає і на курс готівкової гривні, але в період свят ситуація інша, стверджує Олександр Охріменко. Експерт очікує, що готівковий долар у покупці може подешевшати нижче 27 грн. А у продажу – подорожчати до 27,5 грн.

За оцінкою Максима Орищака, курс продажу долара з 3 по 9 січня коливатиметься в рамках 27 – 27,33 грн/долар. Експерт також назвав низку причин, які як послаблюватимуть, так і зміцнюватимуть курс гривні в січні.

"Серед факторів тиску на гривню насамперед враховуємо геополітичний, зміна дипломатичних відносин з Росією на краще стала б причиною для зростання гривні. Серед факторів підтримки гривні враховуємо готовність Нацбанку підвищувати облікову ставку. Комітет із монетарної політики НБУ вважає, що це необхідно для зниження інфляції у 2022 році вдвічі, до 5%", – аналізує Максим Орищак.

Олег Пензін радить зберігати спокій.

"Я не звертав би уваги на зрушення курсу. Як тільки відновиться робота безготівкового ринку, все повернеться на свої кола. А до 7 числа все "мертве", – підсумував він.

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять поки що утриматися від інвестування у готівковий долар, щоб, по-перше, не дати заробити продавцям на завищеному курсі, по-друге, щоб не втратити після свят свої гроші.

Олександр Охріменко взагалі вважає січень невдалим місяцем для покупки валюти.

"Варто почекати до лютого, оскільки що долар може подешевшати навіть до 27 гривень", – уточнив він.

Але схоже, що курс долара для українців зараз – не головне. Що їх найбільше хвилює у період свят – дивіться у сюжеті.

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