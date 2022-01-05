Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Упадет на самое "дно"? Что ждет доллар до конца зимы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 08:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 января
Курс валют 5 января
Курс валют 5 января / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 5 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,29 грн;
  • 1 евро – 30,77 грн;
  • 1 злотый – 6,73 грн.;
  • 10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 4 января, доллар подорожал на две копейки, а евро подешевел на 15 копеек. Курс злотого упал на одну копейку, рубль тоже подешевел на одну копейку.

Реклама

Что было с курсом на межбанке

  • 4 января доллар подорожал на четыре копейки как в покупке, так и в продаже. На завершения торгов он стоил 27,39/27,41 грн (покупка/продажа).
  • Евро поднялся на четыре копейки в покупке и продаже. На закрытие европейская валюта торговалась на уровне 30,91/30,93 грн (покупка/продажа).

Что делать с валютой до конца зимы?

Эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам:

  • во-первых, не дать заработать продавцам на повышенном курсе;
  • во-вторых, чтобы не потерять после праздников свои деньги.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, январь – это неудачный месяц для покупки валюты, так как до конца зимы доллар может подешеветь. до 27 грн.

"Сегодня" писали, что будет с курсом доллара в первом квартале 2022 года, а также рассказывали, почему украинцы ожидают рост курса доллара до 30 грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

30.77

#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять