SWIFT-переказ чи подарунок банку? Як "Тінькофф" залишає росіян без грошей (фото)

Розповідаємо, як росіян грабує їхній улюблений банк "Тінькофф"

У клієнтів "Тінькофф" знімають комісію розміром із суму переказу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Комісії при SWIFT-перказі в російському банку "Тінькофф" іноді становлять повну суму цього самого переказу.

Про це розповіли, і показали скріншоти клієнти фінустанови.

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На зображенні видно, що сума переказу становила 5529 рублів, а комісія – рівно стільки ж.

Комісії за вхідні SWIFT перекази / Фото: скріншот

Зміни у банку "Тінькофф"

Раніше банк запровадив ще й величезну комісію за валютні SWIFT-перекази у доларах, євро та фунтах.

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Вона складе 3 відсотки, але не може бути менше 200 доларів, та і це ще не все.

"Мінімальна сума SWIFT-переказів складе 20 тис. дол. Ми змушені запровадити тимчасові обмеження через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків", – йдеться у повідомленні.

Колись улюблений росіянами банк перестав подобається клієнтам, адже і це теж не перше його нововведення.

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З 23 червня починає діяти ще одне нововведення "Тінькофф" – комісія за обслуговування валютних рахунків своїх клієнтів (у євро, доларах, фунтах та швейцарських франках). Якщо на рахунку понад 1000 умовних одиниць, доведеться сплачувати 1% від суми вкладу щомісяця.

Грубо кажучи, доведеться віддавати гроші просто за те, що вони лежать на раніше безкоштовносму рахунку. .

"Сьогодні" раніше писали, чия дочірня компанії в РФ оголосила про банкрутство і розповідали, чому росіяни скуповують нерухомість у Стамбулі.