Google більше не буде? Російська "дочка" компанії заявила про банкрутство

Російська дочірня компанія Google фактично ініціювала своє банкрутство в країні

Безкоштовні сервіси компанія все-таки залишить / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ТОВ "Гугл", що є російською "дочкою" Google подала до суду про власне банкрутство.

Про це повідомило РБК із посиланням на картотеку Арбітражного суду Москви.

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Перед цим корпорація Google вивезла із РФ більшість своїх співробітників. Пропонувати покинути країну-агресора компанія почала після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

Однак, як інформують у Google, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як: Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії.

Утримувати офіс і людей нічим

Google Росія звернулася до суду, бо з березня 2022 року вважає себе банкрутом, не може виконувати грошові зобов'язання, виплачувати зарплати співробітникам офісу і виконувати обов'язкові платежі.

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У представництві кажуть, що Google зупинила більшість комерційних операцій у Росії, крім того, банківський рахунок був арештований. Тому утримувати офіс і людей можливості більше немає.

Раніше ми розповідали, що РФ чекає хвиля дефіциту деяких продуктів, а також писали, що РФ на високому рівні визнала руйнівні наслідки від санкцій Європи.