Впервые на высоком уровне! РФ признала сокрушительные последствия от нефтяного эмбарго

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (аналог украинского НБУ) заявила, что эмбарго по отношению к российской нефти приведет к ослаблению рубля и разгону инфляции. Впервые на высоком уровне прозвучали подобные заявления.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

По ее словам, кроме проблем с валютой, РФ ждет значительное сокращение импорта (развитые страны перестали продавать в Россию товары, поставлять услуги и технологии).

В ситуации с нефтяным эмбарго, по ее словам, многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

В настоящее время Россия сокращает впуск продукции в отраслях, где высока роль экспорта, а также у компаний, зависящих от импортных составляющих.

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ЕС начал готовить седьмой пакет санкций против России

Продавив 6-й пакет санкций против России, где значится нефтяное эмбарго, Евросоюз начал работу над седьмым, поскольку Владимир Путин не демонстрирует желание убрать своих солдат с украинской территории.

Новые ограничения будут касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT. В списке потенциальных банков, которым могут отключить SWIFT, упоминается и "Газпромбанк", через который Кремль так упорно организует оплату газа за рубли.

Среди других мер называют конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины. Польша уже активно работает по этому направлению.

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"Сегодня" рассказывали ранее, что по данным агентства Fitch Ratings, энергосектор РФ терпит существенные потери от шестого пакета санкций.

Мы также рассказывали, какой нефтяной гигант увеличит добычу сырья с России.