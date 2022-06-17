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Google больше не будет? Российская "дочка" компании заявила о банкротстве

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 10:42
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Российская дочерняя компания Google фактически инициировала свое банкротство в стране
Бесплатные сервисы компания все-таки оставит
Бесплатные сервисы компания все-таки оставит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ООО "Гугл", являющаяся российской "дочкой" Google, подала в суд о собственном банкротстве.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

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Перед этим корпорация Google увезла из РФ большинство своих сотрудников. Предлагать покинуть страну-агрессора компания начала после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счёт Google в стране.

Однако, как сообщают в Google, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как: Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в России.

Удерживать офис и людей нечем

Google Россия обратилась в суд, потому что с марта 2022 года считает себя банкротом, не может выполнять денежные обязательства, выплачивать зарплаты сотрудникам офиса и выполнять обязательные платежи.

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В представительстве говорят, что Google остановила большинство коммерческих сделок в России, кроме того, банковский счет был арестован. Поэтому удерживать офис и людей больше нет возможности.

Раньше мы рассказывали, что РФ ждет волна дефицита некоторых продуктов, а также писали, что РФ на высоком уровне признала разрушительные последствия от санкций Европы.

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