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РФ ждет новый дефицит из-за санкций – без каких продуктов останутся россияне

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 09:49
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Рассказываем, когда россияне ощутят сложности с самыми обычными продуктами
В России наметился новый дефицит продуктов
В России наметился новый дефицит продуктов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские производители чая и кофе могут ожидать серьезных проблем с поставками сырья из-за санкций, ведь практически все, что используется – импортное.

Об этом заявил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, передают росСМИ.

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По его словам, могут возникнуть трудности с логистикой, так как транспортные коридоры значительно сузились из-за ограничений запада. Первые серьезные проблемы начнутся уже в ближайшее время, но по-настоящему они начнут ощущаться через месяц-два.

"Сейчас всех беспокоит, что будет с поставками. Я бы говорил, что в очень краткосрочной перспективе ситуация напряженная, но пока управляемая. Но в ближайшие месяц-два мы ожидаем серьезной турбулентности", – заявил Чантурия.

Гендиректор "Росчайкофе" отметил, что помимо проблем с логистикой, возникли "требования к полной предоплате". Из-за чего уже в марте-апреле плановый импорт снизился почти вдвое.

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Безработица в РФ

В исследовании "Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях", которое провели эксперты "Центра стратегических разработок" сказано, что если иностранный бизнес продолжит покидать российский рынок, то около 2 миллионов россиян останутся без работы.

В тех компаниях, которые уже приостановили или ограничили работу в РФ из-за западных санкций работает до 350 тыс. россиян.

Самый сильный удар пришелся на работников пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения.

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А среди регионов сложнее всего с безработицей в Калужской и Новгородской областях.

"Сегодня" ранее писали, какие западные компании уже покинули рынок агрессора и рассказывали, как счета россиян незаметно грабит банк "Тинькофф".

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