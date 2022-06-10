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"Тинькофф" незаметно "грабит" счета россиян – за что списывают деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 июня, 11:53
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Розповідаємо, за що російський банк вирішив брати додаткові гроші со своих клиентов
"Тинькофф" ввел внезапное изменение для валютных счетов
"Тинькофф" ввел внезапное изменение для валютных счетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский банк "Тинькофф" ввел плату за обслуживание валютных счетов своих клиентов (евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счету более 1000 условных единиц, придется платить 1% от суммы вклада ежемесячно.

Об этом сообщают недовольные клиенты банка и пресс-служба "Тинькофф".

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Нововведения начнут действовать с 23 июня, те же правили будут применятся еще и к валюте, находящейся на брокерских счетах.

Клиенты "Тинькофф" удивлены решением банка
Клиенты "Тинькофф" удивлены решением банка / Фото: скриншот

Почему вводят комиссии?

"Тинькофф" не первый банк страны-агрессора, который пошел на такой шаг. Ранее это уже сделал Райффайзенбанк и по сообщениям российских СМИ, к этому готовится Росбанк.

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"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", – сообщают представители финучреждения.

Скорее всего, банки вводят такую комиссию, потому что им невыгодно держать деньги клиентов в валюте.

По данным корреспондента BBC, в банкоматах начались проблемы со снятием валюты, в четверг вечером удалось найти только пять банкоматов в Москве, где можно было бы снять доллары.

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Удар по Сбербанку

В начале мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробно о шестом пакете санкций против России.

Один из важных шагов – это отключение крупнейшего российского банка Сбербанк от международной системы SWIFT.

Также под санкции попали несколько менее крупных государственных банков, они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

О том, какие еще ограничения ввели против России, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с акциями Сбербанка на бирже и рассказывали, какую помощь Украине выделил Всемирный банк.

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