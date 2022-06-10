РФ безработная: чем жертвуют россияне ради "имперских" амбиций страны

Рассказываем, сколько россиян и почему могут остаться без работы пока их страна воюет с Украиной

Прямо или косвенно для западных компаний в России работает 8 млн человек. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если Россия продолит свою войну с Украиною, санкции и давление на экономику страны агрессора будут только усиливаться. Западный бизнес продолжит покидать российский рынок, и тогда около 2 миллионов россиян останутся без работы.

Об этом сказано в исследовании "Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях", подготовленном экспертами "Центра стратегических разработок", пишут российские СМИ.

Реклама

Отмечается, что в компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала войны в Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян.

По данным специалистов, сильнее всего от ухода западного бизнеса пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.

Также уточняется, что в РФ 2 млн россиян заняты работой в иностранных компаниях. Плюс к этому еще 4–6 млн граждан связаны с компаниями косвенно.

Реклама

Поэтому, как минимум, 2 млн россиян могут остаться без работы, если РФ продолжит воевать с Украиной.

Компании прощаются с Россией

Многие мировые компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и фактически спонсировать убийства.

Поэтому из рынка вышли уже десятки брендов, а это и сотни рабочих мест. Например, о конце работы в РФ объявили:

Реклама

Coca Cola;

Apple;

Adobe;

Bolt;

Boeing;

Adidas;

Lenovo;

Nike;

HP;

Harley Davidson;

Intel;

AMD;

FedEx;

Maersk;

UPS Sony;

Paramount;

Universal pictures;

Warner Bros;

Disney;

Cinema 4D;

MEGOGO;

Lego и многие другие.

Ранее "Сегодня" писали, какая профессия станет самой востребованной в 2022 году. Также мы рассказывали, на какие специальности в Украине будет самый больший спрос после войны.