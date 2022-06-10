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РФ безработная: чем жертвуют россияне ради "имперских" амбиций страны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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10 июня, 12:54
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Рассказываем, сколько россиян и почему могут остаться без работы пока их страна воюет с Украиной
Прямо или косвенно для западных компаний в России работает 8 млн человек.
Прямо или косвенно для западных компаний в России работает 8 млн человек. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если Россия продолит свою войну с Украиною, санкции и давление на экономику страны агрессора будут только усиливаться. Западный бизнес продолжит покидать российский рынок, и тогда около 2 миллионов россиян останутся без работы.

Об этом сказано в исследовании "Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях", подготовленном экспертами "Центра стратегических разработок", пишут российские СМИ.

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Отмечается, что в компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала войны в Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян.

По данным специалистов, сильнее всего от ухода западного бизнеса пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.

Также уточняется, что в РФ 2 млн россиян заняты работой в иностранных компаниях. Плюс к этому еще 4–6 млн граждан связаны с компаниями косвенно.

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Поэтому, как минимум, 2 млн россиян могут остаться без работы, если РФ продолжит воевать с Украиной.

Компании прощаются с Россией

Многие мировые компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и фактически спонсировать убийства.

Поэтому из рынка вышли уже десятки брендов, а это и сотни рабочих мест. Например, о конце работы в РФ объявили:

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  • Coca Cola;
  • Apple;
  • Adobe;
  • Bolt;
  • Boeing;
  • Adidas;
  • Lenovo;
  • Nike;
  • HP;
  • Harley Davidson;
  • Intel;
  • AMD;
  • FedEx;
  • Maersk;
  • UPS Sony;
  • Paramount;
  • Universal pictures;
  • Warner Bros;
  • Disney;
  • Cinema 4D;
  • MEGOGO;
  • Lego и многие другие.

Ранее "Сегодня" писали, какая профессия станет самой востребованной в 2022 году. Также мы рассказывали, на какие специальности в Украине будет самый больший спрос после войны.

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