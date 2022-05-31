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В РФ нашли работу на лето для сотрудников остановившегося завода: чем займутся россияне

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 12:04
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Завод уже несколько месяцев не может работать полноценно из-за нехватки комплектующих для выпуска автомобилей
Российский "Автотор" предложил сотрудникам работу на лето
Российский "Автотор" предложил сотрудникам работу на лето / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Завод "Автотор", на котором когда-то собирали автомобили известных иностранных брендов, продолжает загибаться под экономическими санкциями из-за войны России против Украины. Калининградский холдинг предложил своим сотрудникам вместо работы на предприятии поехать подрабатывать на сбор клубники.

Как сообщают российские СМИ, за работу на свежем воздухе людям будут платить от 1350 до 2500 рублей (650-1200 грн).

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Интересно, что руководство завода так переживает за своих сотрудников, оставшихся без работы, что расписало для них варианты подработок до конца осени. Например, в июле и августе вместо сборки авто предлагается заняться сбором голубики. А в августе-сентябре — сбором яблок.

Кроме работы в поле сотрудникам "Автотора" предлагают заняться строительством. Так, на месте, где завод с 2021 года строит жилой комплекс очень нужны разнорабочие.

Земля под огороды

Мировые автомобильные бренды ушли из России в первые недели полномасштабной войны в Украине. Почти сразу же российские заводы почувствовали нехватку запчастей и комплектующих для сборки авто: предприятия останавливали работу, а людей отправляли в отпуска.

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Не стал исключением и калининградский "Автотор", но, чтобы хоть как-то подбодрить своих сотрудников, акционеры и руководство решили раздать оставшимся без работы людям по 10 соток (1000 кв.м) земли для обустройства огородов.

Ранее мы рассказывали, что ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, включающий, в частности, частичное эмбарго на российскую нефть. Также мы писали, кто еще из европейских компаний отказался платить "Газпрому" за голубое топливо в рублях.

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