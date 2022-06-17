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Російські банки відкрито грабують клієнтів – найгірші нововведення червня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 червня, 13:33
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Розповідаємо, як банки країни-агресора продовжують грабувати росіян, а особливо їх валютні рахунки
Російські банки грабують рахунки своїх клієнтів
Російські банки грабують рахунки своїх клієнтів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на заяви Кремля, ситуація в банківському секторі РФ продовжує погіршуватися з кожним днем і клієнтам пропонують все більш невигідні умови.

"Сьогодні" зібрали всі головні новини про це та розповідають вам.

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Великі комісії

16 червня Банк "Тінькофф" ввів комісію за вхідні SWIFT-перекази у доларах, євро та фунтах.

Комісія становитиме 3 відсотки, але не може бути менше 200 доларів, однак і це ще не все.

Щоб не було проблем з тим, що комісія більше за суму переказу банк ще й встановив мінімальний поріг для SWIFT-переказів – він складає 20 тисяч доларів.

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"Мінімальна сума SWIFT-переказів складе 20 тис. дол. Ми змушені запровадити тимчасові обмеження через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків", – йдеться у повідомленні.

Раніше Банк "Тінькофф" ввів комісію за обслуговування валютних рахунків своїх клієнтів (у євро, доларах, фунтах та швейцарських франках). Якщо на рахунку понад 1000 умовних одиниць, доведеться платити 1% від суми вкладу щомісяця.

Клієнтам популярного банку це явно не сподобалося і в соцмережах з'явилося багато гнівних коментарів.

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"Спостерігаємо як найкращий банк перетворюється на дно", – пишуть у Twitter.

І це не єдина російська фінустанова, яка запровадила таку платню для клієнтів, це зробили такі банки:

  • "Авангард";
  • Росбанк;
  • Уралсіб;
  • Райффайзенбанк.

Біль від санкцій

Співвласник Совкомбанку Сергій Хотимський назвав санкції Заходу болем для акціонерів кредитної організації, пише Forbes.

Він зазначив, що банк може виконувати зобов'язання перед клієнтами і не потребує докапіталізації, а от дивіденди акціонерам сплачувати не зможе.

Що чекає на російську економіку?

Раніше ми розповідали, що згідно з аналізом Інституту міжнародних фінансів, економіка агресора скоротиться на 15% у 2022 році і ще на 3% у 2023 році.

Хоча для багатьох країн це не катастрофа, у випадку з РФ варто пам'ятати, що на неї продовжать тиснути економічні санкції за війну в Україні.

Про те, як агресор намагається захищатися від цих санкцій, читайте у нашому матеріалі.

"Сегодня" раніше писали, чия дочірня компанії в РФ оголосила про банкрутство і розповідали, чому росіяни скуповують нерухомість у Стамбулі.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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