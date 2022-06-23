SWIFT-перевод или подарок банку? Как "Тинькофф" оставляет россиян без денег (фото)

Рассказываем, как россиян грабит их любимый банк "Тинькофф"

У клиентов "Тинькофф" снимают комиссию размером с сумму перевода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Комиссии при SWIFT-переводе в российском банке "Тинькофф" иногда составляют полную сумму этого самого перевода.

Об этом рассказали и показали скриншоты клиенты финучреждения.

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На изображении видно, что сумма перевода составляла 5529 рублей, а комиссия – ровно столько же.

Комиссия за входящие SWIFT переводы / Фото: скриншот

Изменения в банке "Тинькофф"

Ранее банк ввел еще и огромную комиссию за валютные SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

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Она составит 3 процента, но не может быть менее 200 долларов, но и это еще не все.

"Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тыс. долл. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", – говорится в сообщении.

Когда то любимый россиянами банк перестал нравится клиентам, ведь и это тоже не первое его изменение.

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С 23 июня начинает действовать еще одно нововведение "Тинькофф" – комиссия за обслуживание валютных счетов своих клиентов (в евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счету более 1000 условных единиц, придется платить 1% от суммы вклада ежемесячно.

Грубо говоря, придется отдавать деньги просто за то, что они лежат на ранее бесплатном счету .

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