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Росіяни біжать до Стамбула і скуповують всю нерухомість – що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 12:56
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Найпопулярнішим містом для життя в Туреччині виявився Стамбул.
Росіяни кинулися скуповувати нерухомість у Туреччині
Росіяни кинулися скуповувати нерухомість у Туреччині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Здається, росіянам не дуже хочеться жити на батьківщині, тому поки що у них не відібрали можливість купувати житло у Європі за війну в Україні, вони масово купують нерухомість у лояльній до них Туреччині.

Про це пише видання Anadolu.

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Так, лише у травні 2022 року росіяни придбали більше 1,2 тисячі об'єктів. Зазначається, що попит росіян на нерухомість у Туреччині виявився найвищим серед іноземців. Наприклад, громадяни Ірану, які посіли другий рядок, купили у травні 736 об'єктів, а громадяни Іраку 617.

Судячи зі статистики, яку надав інститут статистики Туреччини (TUIK), покупці з Росії з великим відривом лідирують у рейтингу з купівлі нерухомості.

Аналітики підрахували, що в останній місяць весни у Туреччині іноземці купили 5,9 тис. об'єктів житлової нерухомості – утричі більше, ніж у травні 2021 року. При цьому частка угод із закордонними громадянами досягла 4,9%.

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Найбільше житла іноземцям продали:

  • у Стамбулі – 2,4 тис. об'єктів;
  • в Анталії – 1,8 тис;
  • у Мерсіні 264 об'єкти.

Куди ще тікають росіяни?

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, громадяни країни агресора, рятуючись від згубних міжнародних санкцій, уподобали для життя ОАЕ, зокрема Дубаї. З початку війни попит на житло в арабській країні порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 40%.

Кількість угод збільшилась на 70% порівняно з 2021 роком. Кількість росіян, які бажають придбати житло в Дубаї, різко зросла саме з початку лютого 2022 року.

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Раніше ми розповідали, навіщо російська газовий монополіст "Газпром" і десятки інших представників великого бізнесу планують втечу з РФ до Туреччини. Також ми писали, як орендодавці на заході країни наживаються на своїх же під час війни.

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