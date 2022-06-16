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Россияне бегут в Стамбул и скупают всю недвижимость — что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 12:56
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Самым популярным городом для жизни в Турции оказался Стамбул
Россияне бросились скупать недвижимость в Турции
Россияне бросились скупать недвижимость в Турции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кажется, россиянам не очень хочется жить на родине, поэтому пока у них не отобрали возможность покупать жилье в Европе за войну в Украине, они массово покупают недвижимость в лояльной к ним Турции.

Об этом пишет издание Anadolu.

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Так, только в мае 2022 года россияне приобрели более 1,2 тысячи объектов. Отмечается, что спрос россиян на недвижимость в Турции оказался самым высоким среди иностранцев. Например, граждане Ирана, занявшие вторую строчку, купили в мае 736 объектов, а граждане Ирака — 617.

Судя по статистике, которую предоставил институт статистики Турции (TUIK), покупатели из России с большим отрывом лидируют в рейтинге по покупке недвижимости.

Аналитики подсчитали, что в последний месяц весны в Турции иностранцы купили 5,9 тыс. объектов жилой недвижимости – втрое больше, чем в мае 2021-го. При этом доля сделок с зарубежными гражданами достигла 4,9%.

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Больше всего жилья иностранцам продали:

  • в Стамбуле – 2,4 тыс. объектов;
  • в Анталье — 1,8 тыс;
  • в Мерсине 264 объекта.

Куда еще бегут россияне?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, граждане страны агрессора, спасаясь от губительных международных санкций, облюбовали для жизни ОАЭ, в частности в Дубай. С начала войны спрос на жилье в арабской стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 40%.

Количество сделок увеличилось на 70% по сравнению с 2021 годом. Число россиян, желающих купить жилье в Дубае, резко выросло именно с начала февраля 2022 года.

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Ранее мы рассказывали, зачем российский газовый монополист "Газпром" и десятки других представителей большого бизнеса планируют побег из РФ в Турцию. Также мы писали, как арендодатели на западе страны наживаются на своих же во время войны.

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