"Тінькофф" непомітно "грабує" рахунки росіян – за що списують гроші

Розповідаємо, за що російський банк вирішив брати додаткові гроші зі своїх клієнтів

"Тінькофф" ввів раптову зміну для валютних рахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський банк "Тінькофф" ввів плату за обслуговування валютних рахунків своїх клієнтів (євро, долари, фунти та швейцарські франки). Якщо на рахунку понад 1000 умовних одиниць, доведеться платити 1% від суми вкладу щомісяця.

Про це повідомляють незадоволені клієнти банку та прес-служба "Тінькофф".

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Нововведення почнуть діяти з 23 червня, ті самі правила будуть застосовуватися ще й до валюти, яка перебуває на брокерських рахунках.

Клієнти "Тінькофф" здивовані рішенням банку / Фото: скріншот

Чому запроваджують комісії?

"Тінькофф" не перший банк країни-агресора, який пішов на такий крок. Раніше це вже зробив Райффайзенбанк і, за повідомленнями російських ЗМІ, до цього готується Росбанк.

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"Цей захід обумовлений ненадійністю закордонних партнерів по роботі з валютою для Росії і націлений на зменшення валютної позиції Тінькофф Банку", – повідомляють представники фінустанови.

Швидше за все, банки запроваджують таку комісію, бо їм невигідно тримати гроші клієнтів у валюті.

За даними кореспондента ВВС, у банкоматах почалися проблеми зі зняттям валюти, у четвер увечері вдалося знайти лише п'ять банкоматів у Москві, де можна було б зняти долари.

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Удар по Сбербанку

На початку травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розповіла докладно про шостий пакет санкцій проти Росії.

Один із важливих кроків – це відключення найбільшого російського банку Сбербанк від міжнародної системи SWIFT.

Також під санкції потрапили дещо менших державних банків, вони більше не зможуть розповсюджувати свій контент у будь-якій формі на території ЄС.

Про те, які ще обмеження запровадили проти Росії, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з акціями Сбербанку на біржі та розповідали, яку допомогу Україні виділив Світовий банк.