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Санкції в дії? Акції Сбербанку на біржі стрімко падають

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 12:07
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Розповідаємо, що відбувається з найбільшим банком Росії після оголошення санкцій ЄС
Санкції проти Сбербанку не заставили довго чекати на результат
Санкції проти Сбербанку не заставили довго чекати на результат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як ЄС ухвалив шостий пакет санкцій, в якому з-поміж усього сказано про відключення від SWIFT найбільшого російського банку – Сбербанку, його акції на біржі почали падати.

Так, за даними Investing, станом на 31 травня 11:43 вартість акції Сбербанку становила 118,89 руб. (1,9 дол США). При цьому відкриття було на рівні 120,67 руб, а найнижче показник опускався до 117,62 руб.

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Динаміка вартості акцій банку
Динаміка вартості акцій банку / Фото: Investing.com

Сбербанк заявив, що санкції на нього не вплинуть

Як повідомляє російський "Коммерсант", Сбербанк повідомив, що узгоджене в рамках санкцій Євросоюзу (ЄС) відключення банку від міжнародної системи SWIFT не позначиться на міжнародних розрахунках.

"Основні обмеження вже діють. Відключення від SWIFT не змінює поточну ситуацію в міжнародних розрахунках. Внутрішньоросійські операції не залежать від SWIFT і будуть проводитися банком в стандартному режимі", – сказали в пресслужбі кредитної організації.

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Шостий пакет санкцій

Країни ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає заборону на дві третини російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT. На початку березня 2022 року ЄС вже вжив аналогічні заходи щодо семи російських банків, включаючи ВТБ і "Открытие".

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Сбербанк – це найбільший російський банк- з часткою у 37%.

"Тому це добре, що нині ми десвіфтизуємо Сбербанк", —сказала фон дер Ляєн.

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Раніше ми розповідали, як в березні акції Сбербанку коштували менше, ніж листок паперу А4.

Також ми писали, як на Росію вплине шостий пакет санкції.

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