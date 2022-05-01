ЕС готовит мощный удар по российским банкам – зацепит и Сбербанк

Из-за вторжения РФ в Украину и развязанной войны фактически в центре Европы ЕС отключит большое количество банков из России и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT, вероятно, коснется этого и крупнейшего банка РФ – Сбербанка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Все ограничения и запреты будут зафиксированы в шестом пакете санкций, который ЕС анонсирует уже со 2 мая и в рамках которого предусмотрено также полное нефтяное эмбарго (случиться это должно до конца 2022 года). Однако к тому времени ограничения на импорт нефти из РФ планируют вводить постепенно.

"Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов ЕС. Меры, из которых будет состоять шестой пакет ограничений, еще не были официально предложены и могут измениться до того, как это произойдет", – говорится в сообщении источников издания.

Сбербанк обворовывал сейфы россиян

Российский Сбербанк "осчастливил" своих пользователей, выехавших за границу в "трудные для страны времена". Как рассказал журналист из РФ Андрей Шипилов, банк раскрывает сейфы пользователей и уведомляет их об этом по SMS.

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Журналист давно арендовал сейфовую ячейку в банке, но долгое время проживает за границей и не мог вернуться за своим имуществом. Клиентоориентированный Сбербанк заявил, что договор с ним расторгли, а содержимое забрали на "спецхранение".

Работники службы поддержки финучреждения ничем не смогли помочь россиянину, потому что сами не понимали, что происходит. После долгих переговоров мужчина понял, что основанием вскрытия сейфа стало то, что он уехал за границу.

Из собственных источников журналист узнал, что такие случаи не единичны. Следовательно, отметил, что все выехавшие из России граждане могут проститься со всем, что было в их сейфовых ячейках.

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Раньше мы писали, остановят ли Путина новые санкции, а также рассказывали, что после того как США ввели санкции на Сбербанк, его акции на Московской бирже резко упали.