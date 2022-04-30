Сбербанк вместо Ощадбанка: оккупанты пытаются ввести "деревянные" в оккупированных городах

Войска РФ снова навязывают украинцам свою валюту, которая стремительно обесценивается по всему миру

У украинцев в оккупации заканчивается наличная гривня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские войска пытаются ввести свою денежную систему в оккупированном Энергодаре и Мелитополе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

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Известно, что в Энергодар завозят продукты из оккупированного Крыма, с территории Беларуси и России. Продают украинцам в оккупации:

сосиски;

колбасу;

другие товары.

Наличная гривня у местного населения закончилась, поэтому люди вынуждены пользоваться рублями. На замену гривни валютой оккупантов местные смотрят со страхом.

Сбербанк России

Кроме рублей, в Энергодаре намерены запустить российский Сбербанк. Открыть его оккупанты хотят на месте захваченного украинского Ощадбанка.

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В то же время с 1 мая планируют ввести в обращение "деревянные" в оккупированном Мелитополе. Украинцы протестуют, но к делу хотят привлечь эксбанкиров после прохождения обучения в Ростове-на-Дону.

"Рубль все равно становится валютой-изгоем. И не только для украинцев на захваченных территориях, но и для всего мира. Никто не хочет иметь дело с кровавыми деньгами русских фашистов", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Махинации с рублем

Это уже не первый случай, когда оккупанты пытаются навязать украинцам пользование рублями. В конце марта такую схему задействовали в Геническе и пытались внедрить в Мелитополе.

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Граждан Украины предупредили, что агрессор пытается наладить систему социальных выплат "деревянной" валютой. Оккупанты искали списки пенсионеров и людей, получавших соцвыплаты, чтобы предложить им рублевые альтернативы.

Таким образом, не только хотят легализовать рубли на территории Украины, но и усложнить взаимодействие граждан с властью. В то же время украинцы продолжают получать помощь от государства на банковские карты.

Российский Центробанк недавно выставил официальный курс доллара на уровне 72,7 рубля. Однако в обменниках и банках реальный курс сильно отличается от того, какой рисуют верхушки РФ.

В среднем наличный доллар россиянам продают по курсу 80-85 рублей, многие предложения за 90-100 рублей, однако можно найти более выгодные предложения. По официальному курсу доллар купить невозможно, поскольку валюты у многих финучреждений просто нет.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинка внезапно потеряла свои сбережения в Monobank. Киевские водители стоят в километровых очередях с ночи, чтобы купить дефицитного топлива втридорога.