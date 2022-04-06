США ввели санкции против Сбербанка: акции сразу упали на Московской бирже

Международные партнеры Украины отреагировали на зверства оккупантов в Буче очередными санкциями

США ударили по РФ новыми санкциями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты решили ввести еще более жесткие санкции против России. Таков ответ Запада на зверства россиян в украинской Буче.

Как сообщили на сайте Белого дома, говорится о полном блокировании Сбербанка и Альфа-банка.

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Кроме этого, заблокировали более двух третей банковского сектора РФ и ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Ввели и санкции против отдельных лиц:

Михаила Мишустина;

Дмитрия Медведева;

взрослых детей Владимира Путина;

жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова;

ряда членов Совбеза РФ.

Ранее российский олигарх Константин Малофеев был обвинен в нарушении санкций. В Генпрокуратуре США говорят о попытке влияния на европейские медиа через посредников.

Падение акций Сбербанка

Московская биржа моментально отреагировала на действия США. Акции Сбербанка быстро падают. Уже зафиксировали снижение на 4,5% – теперь по 146,2 рубля за акцию.

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Сбербанк отреагировал на новые санкции США / Фото: скриншот

По информации Reuters, Великобритания заморозила активы российского Сбербанка и Кредитного банка Москвы. Решили прекратить импорт российского угля и нефти и добавили в список подсанкционных лиц еще 8 олигархов.

В то же время в российских банках заявили, что новые американские санкции "не будут оказывать существенного влияния" на их деятельность. Объяснили это тем, что система в РФ адаптировалась к предварительным ограничениям.

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В Альфа-банке решили временно приостановить сделки в долларах с контрагентами. Операции в рублях, евро и других валютах будут в дальнейшем доступны.

Санкции против России

С 2014 года Россия занимает лидирующее место среди стран в санкционных списках мира. Наибольшее количество ограничений против граждан РФ наложил Евросоюз – 659 человек теперь подсанкционные. Это преимущественно олигархи и политическая верхушка с имуществом за границей. Почти столько же ограничений наложили Канада, США и Великобритания.

После обнародования информации о зверствах россиян в Буче 5 апреля ЕС объявил об угольном эмбарго против агрессора. Запретили также совершать сделки с четырьмя ключевыми российскими банками.

Ранее мы писали, что РФ уже нашла союзников, которые помогают ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары. В то же время российские оккупанты открывают базары для торговли имуществом, которое украли у мирного населения Украины.