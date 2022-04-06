США ввели санкції проти Сбербанку: акції одразу впали на Московській біржі

Сполучені Штати вирішили запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії. Такою стала відповідь Заходу на звірства росіян в українській Бучі.
Як повідомили на сайті Білого дому, йдеться про повне блокування Сбербанку та Альфа-банку.
Окрім цього, заблокували понад дві третини банківського сектора РФ і ввели заборону на нові інвестиції в російську економіку. Запровадили і санкції проти окремих осіб:
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- Михайла Мішустіна;
- Дмитра Медвєдєва;
- дорослих дітей Володимира Путіна;
- дружини й доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
- низки членів Радбезу РФ.
Раніше російського олігарха Константина Малофєєва звинуватили в порушенні санкцій. У Генпрокуратурі США говорять про спробу впливу на європейські медіа через посередників.
Падіння акцій Сбербанку
Московська біржа моментально відреагувала на дії США. Акції Сбербанку стрімко падають. Уже зафіксували зниження на 4,5% – тепер по 146,2 рубля за акцію.
За інформацією Reuters, Велика Британія заморозила активи російського Сбербанку і Кредитного банку Москви. Вирішили припинити імпорт російського вугілля та нафти і додала до списку підсанкційних осіб ще 8 олігархів.
Водночас в російських банках заявили, що нові американські санкції "не матимуть істотного впливу" на їхню діяльність. Пояснили це тим, що система в РФ адаптувалася до попередніх обмежень.
В Альфа-банку вирішили тимчасово призупинити операції в доларах з контрагентами. Операції в рублях, євро та інших валютах будуть надалі доступними.
Санкції проти Росії
З 2014 року Росія займає чільне місце серед країн в санкційних списках світу. Найбільше обмежень проти громадян РФ наклав Євросоюз – 659 осіб тепер підсанкційні. Це переважно олігархи та політична верхівка з майном за кордоном. Майже стільки ж обмежень наклала Канада, США та Велика Британія.
Після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі 5 квітня ЄС оголосив про вугільне ембарго проти агресора. Заборонили також здійснювати операції з чотирма ключовими російськими банками.
Раніше ми писали, що РФ вже знайшла союзників, які допомагають їй обходити обмеження та постачати з-за кордону підсанкційні товари. Водночас російські окупанти відкривають базари для торгівлі майном, яке накрали в мирного населення України.