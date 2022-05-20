Канада "ударила" по окружению Путина: какие новые санкции ввели против РФ

Против путинских пособников вводят все больше специальных экономических ограничений

Окружению Путина будет сложнее жить в роскоши / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Канады объявило новые санкции против российских олигархов в ответ на продолжающуюся войну РФ в Украине.

Как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли, специальные экономические меры наложили на 14 человек из окружения Путина. Среди них российские олигархи и члены их семей.

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"Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", – отметили в пресс-службе ведомства.

Конкретные имена, фамилии и должности канадцы пока не обнародовали.

Дополнительные санкции против РФ

Очередной пакет санкций со стороны Канады предусматривает и другие ограничения. Например, запрет на экспорт целевых товаров роскоши в Россию и из России. Речь идет о таких предметах, как:

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алкогольные напитки;

табак;

некоторые текстильные изделия;

спортивная одежда;

обувь;

элитная одежда и аксессуары;

ювелирные изделия;

посуда;

художественные объекты.

Из России в Канаду больше нельзя будет продавать алкоголь, морепродукты, рыбу и непромышленные бриллианты. По итогам 2021 года все эти категории товаров принесли агрессору 75,7 млн долларов от канадцев.

"Эти запреты помогут смягчить потенциал для российских олигархов обойти ограничения на других рынках предметов роскоши", – убеждены в МИД Канады.

Кроме того, канадское правительство вводит запрет на продажу России товаров, которые агрессор потенциально может использовать для производства оружия. Таким образом, пытаются поддерживать давление на путинский режим и прекратить войну в Украине.

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Снова без предметов роскоши

США еще 16 марта ввели пакет санкций со списком предметов роскоши, которые запрещено ввозить в Россию. В перечне оказались популярные алкогольные напитки (шампанское, виски, бурбон, текила, ром) и табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак).

Кроме этого, российский рынок избавился от брендовых американских сумочек и чемоданов, драгоценных камней и ювелирки, косметики, парфюмерии, изделий из кожи и меха.

Население РФ уже два месяца не может купить различные виды одежды, стоимость которой составляет от 1000 долларов за штуку. А также судовых двигателей, мотоциклов, снегоходов, некоторых легковых авто, электромобилей, роялей, наручных часов, художественных и коллекционных предметов, изготовленных в США.

Ранее "Сегодня" писали, кто помогает России продавать нефть по всему миру. Недавно Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, в частности, против Дмитрия Киселева, Алексея Николова, Сергея Брылева и других.