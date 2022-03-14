Теперь только водка! Россияне могут забыть о роскоши из-за границы

Рассказываем, какие предметы роскоши больше не будут поставлять в Россию

Ограничения вступят в силу с 16 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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К запрещенным относятся такие товары:

алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т. п.);

женские сумочки и чемоданы;

табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т. п.);

драгоценные камни и ювелирные изделия;

косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, уход за кожей);

меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;

некоторая одежда (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т. д., если оптовая цена США составляет от $1000 за единицу);

судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;

рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

ЕС готовится к новым санкциям

Сейчас продолжается подготовка к введению четвертого пакета санкций против России. Евросоюз готовится отказаться от российских энергоносителей.

"До середины мая мы выступим с предложением о поэтапном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года, подкрепленном необходимыми национальными и европейскими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита лидеров ЕС по Украине.

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Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.

Также мы писали, что Великобритания наложила санкции на российского олигарха Арбамовича.