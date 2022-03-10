Великобритания наложила санкции на российского олигарха Арбамовича

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Российский олигарх Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси" и давний союзник президента Владимира Путина, попал под санкции властей Великобритании.

Об этом заявило правительство Великобритании в четверг, 10 марта — сообщает CNBC.

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Абрамович был среди семи российских бизнесменов, добавленных в список санкций.

В новый список входят другие члены ближайшего окружения Путина, такие как Олег Дерипаска, Дмитрий Лебедев и Игорь Сечин. Все их активы будут заморожены, а возможность путешествий ограничена.

"Не может быть безопасного убежища для тех, кто поддержал жестокое нападение Путина на Украину" , – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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