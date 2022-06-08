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Робота в Чехії для українців: де можна підзаробити влітку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 17:16
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Розповідаємо, де українці можуть підзаробити під час літніх канікул
Пропозицій саме сезонної роботи в Чехії доволі багато
Пропозицій саме сезонної роботи в Чехії доволі багато / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пропозицій щодо роботи в Чехії на сьогодні існує чимало, особливо коли справа стосується початку літнього сезону, коли кількість запитів на пошук робітників зростає в рази.

"Сьогодні" розповість вам про актуальні вакансії, які пропонують роботодавці в Чехії.

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Однак, варто зазначити, що з напливом саме жінок (з початку війни в Україні) і відтоком робочих рук чоловіків, у таких країнах як, приміром, Польща, виникає гостра потреба у працівниках на спеціальності, що, власне, і потребують цієї чоловічої сили. Тож ми розглянемо вакансії як для однієї статі, так і для іншої.

Різноробочі на шоколадну фабрику

Обовʼязки на цій роботі такі:

  • сортування та пакування продукції біля лінії;
  • маркування та проставка дат на упаковці;
  • контроль якості продукції;
  • складання картонних коробок для упаковки.

За 10-12 годин (є додаткові години) роботи 6 днів в місяць платять 1500-1700 доларів (52,9-60 тис. грн). Проживання та доїзд до роботи оплачує роботодавець. Беруть на роботу без досвіду та знання мови.

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Пакувальник на автомобільний завод

Беруть на роботу чоловіків, жінок та сімейних пар до 55 років. Робота по 12 год на день, 6 днів на тиждень, заробітна плата — 33-41 тис. грн. Працевлаштування офіційне за 3-місячною чеською візою.

Сама ж компанія працює у галузі виробництва підголівників та підлокітників для автомобільної промисловості. Тож основні обовʼязки полягають у сортуванні продукції та виготовленню підголовників до авто.

Проживання не є безкоштовним, вартує 75 крон на добу, доїзд до роботи за рахунок роботодавця.

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Водій автобуса категорії Д

Чеські фірми шукають водіїв з України, Молдови чи Європи, які мають категорію Д. Умови роботи:

  • офіційне працевлаштування;
  • проживання перші шість місяців безкоштовно;
  • безкоштовне навчання чеської мови;
  • заробітна плата — 1500 євро (48 тис. грн орієнтовно).

Які ще вакансії пропонують чеські роботодавці?

Серед інших вакансій для українців у Чехії:

Хто буде потрібен світові через 5 років?

Бюро статистики США вже склало конкретний список професій, які з роками ставатимуть все більш популярними.

До цього списку входять:

  • фахівці у сфері альтернативної енергетики. Попит на кваліфікований персонал у галузі вітроенергетики зросте на 61%. Загалом це: фахівці з проєктування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики;
  • кіноіндустрії. Попит на вакансію кіномеханіка у США зросте на 70%, потрібні будуть також цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, спеціалісти з кіно;
  • медсестри. Кількість робочих місць для молодшого медперсоналу зросте до 52%. Будуть потрібні медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, до обов'язків яких належить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів;
  • швейцари, продавці квитків;
  • кухарі. Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости вдвічі, зокрема, особливо потрібні будуть кухарі в ресторанах;
  • агенти та бізнес-асистенти публічних особистостей. Затребуваності таких фахівців зросте на 46%;
  • костюмери. Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%;
  • тренери та інструктори з фітнесу;
  • теслярі;
  • реабілітологи. Особливо популярною буде професія помічника з відновлення після травм;
  • візажисти. Загалом це фахівці з макіяжу у кіно, театрі;
  • спортсмени;
  • аналітики;
  • фахівець з інформаційної безпеки. Попит на цю діяльність не втратить свою актуальність і через 10 років і зросте на 33%;
  • доглядальниці. Прогнозовано попит на них зросте на 34%;
  • працівники нафтогазової галузі. Традиційні джерела будуть переважати на світовому ринку, тож попит на працівників сфери видобутку, переробки нафти та газу може зрости до 2030 року на 30%;
  • працівники сфери відпочинку та розваг та відеоредактори;
  • фахівці з догляду за тваринами. Попит зросте на дресирувальників, грумерів, ветеринарних лікарів та їхніх помічників, працівників зоопарків, притулків для тварин.

Нагадаємо, що в Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Раніше ми розповідали, скільки українці зароблятимуть після війни.

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