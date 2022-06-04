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Lidl и Biedronka ищут новых работников: какие условия предлагают украинцам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 18:18
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Торговые сети находятся в поисках работников из-за прогнозируемого роста потока покупателей
Польские магазины набирают персонал на период туристического сезона
Польские магазины набирают персонал на период туристического сезона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немецкая международная сеть супермаркетов Lidl и польский бренд Biedronka ищут работников на новый туристический сезон в самых популярных городах. Поскольку работа временная, то руководство магазинов предлагает разные "плюшки" для сотрудников.

"Сегодня" расскажет, какие условия предлагают сети своим работникам.

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Кого ищет Lidl?

По данным Вusinessinsider, Lidl предпочитает сотрудников, которые уже устроены в компании и работают в различных польских гминах, поощряя своих работников переезжать в туристические направления на летний сезон.

Во время такой командировки компания будет предоставлять жилье и, кроме зарплаты, ежемесячную премию в 600 злотых брутто.

Предложение от Lidl распространяется на 11 городов:

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  • у моря (Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Darłowa, Ustki, Władysławowa);
  • в горах (Zakopanego, Sklarskiej Poręby и Kudowy Zdroju).

Кого ищет Biedronka?

Сеть также предлагает трудоустройство на летний период, однако набирает новых работников.

Новые работники будут получать как минимум 19,70 злотых брутто в час работы. А в их обязанности будет входить:

  • выкладка товара;
  • дезинфекция и уборка в магазине;
  • обслуживание клиентов в торговом зале и кассах самообслуживания;
  • выпекание хлебобулочных изделий.

При этом руководство Biedronka уверяет, что для успешного трудоустройства совсем не нужно резюме, а подробная информация о вакансиях появится на стендах в магазинах уже в ближайшее время.

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Где недостает работников?

Раньше мы рассказывали, что в Польше растет дефицит кадров из-за того, что многие украинские мужчины уехали защищать свою страну, а другие сезонные работники не приедут в этом году.

Согласно данным Gremi Personal, больше всего вырос спрос на работников в следующих отраслях:

  • пищевая промышленность;
  • торговля;
  • логистика;
  • электронная коммерция.

Сильно возросло количество "мужских" вакансий – примерно на 20% через несколько недель.

"Сегодня" писали, почему некоторых украинцев не пускают обратно в Польшу, а также рассказывали, какие изменения ждут украинских переселенцев в Польше.

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