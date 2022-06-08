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Работа в Чехии для украинцев: где можно подзаработать летом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 17:16
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Рассказываем, где украинцы могут подзаработать во время летних каникул
Предложений именно сезонной работы в Чехии довольно много
Предложений именно сезонной работы в Чехии довольно много / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предложений о работе в Чехии сегодня существует немало, особенно когда дело касается начала летнего сезона, когда количество запросов на поиск рабочих растет в разы.

"Сегодня" расскажет вам об актуальных вакансиях, которые предлагают работодатели в Чехии.

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Однако следует отметить, что с наплывом именно женщин (с начала войны в Украине) и оттоком рабочих рук мужчин, в таких странах как, например, Польша, возникает острая потребность в работниках на специальности, что, собственно, и нуждаются в этой мужской силе. Мы рассмотрим вакансии как для одного пола, так и для другого.

Разнорабочий на шоколадную фабрику

Обязанности на этой работе такие:

  • сортировка и упаковка продукции у линии;
  • маркировка и проставка дат на упаковке;
  • контроль качества продукции;
  • сборка картонных коробок для упаковки.

За 10-12 часов (есть дополнительные часы) работы 6 дней в месяц платят 1500-1700 долларов (52,9-60 тыс. грн). Проживание и доезд на работу оплачивает работодатель. Берут на работу без опыта и знания языка.

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Упаковщик на автомобильный завод

Берут на работу мужчин, женщин и семейных пар в возрасте до 55 лет. Работа по 12 часов в день, 6 дней в неделю, заработная плата – 33-41 тыс. грн. Трудоустройство официально по 3-месячной чешской визе.

Сама компания работает в области производства подголовников и подлокотников для автомобильной промышленности. Основные обязанности заключаются в сортировке продукции и изготовлении подголовников к автомобилю.

Проживание не является бесплатным, стоит 75 крон (90 грн) в сутки, доезд на работу за счет работодателя.

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Водитель автобуса категории Д

Чешские фирмы ищут водителей из Украины, Молдовы или Европы с категорией Д. Условия работы:

  • официальное трудоустройство;
  • проживание первые шесть месяцев бесплатно;
  • бесплатное обучение чешскому языку;
  • заработная плата – 1500 евро (48 тыс. грн ориентировочно).

Какие еще вакансии предлагают чешские работодатели?

Среди других вакансий для украинцев в Чехии:

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Бюро статистики США уже составило конкретный список профессий, которые с годами будут все более популярны.

В этот список входят:

  • специалисты в сфере альтернативной энергетики. Спрос на квалифицированный персонал в области ветроэнергетики вырастет на 61%. В основном это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики;
  • киноиндустрия. Спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%, потребуются также цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино;
  • медсестры. Число рабочих мест для младшего медперсонала возрастет до 52%. Потребуются медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, к обязанностям которых относится проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов;
  • швейцары, продавцы билетов;
  • повара. Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти вдвое, в частности, особенно нужны будут повара в ресторанах;
  • агенты и бизнес ассистенты публичных личностей. Востребованность таких специалистов вырастет на 46%;
  • костюмеры. В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярнее на 44%;
  • тренеры и инструкторы по фитнесу;
  • плотники;
  • реабилитологи. Особенно популярной будет профессия помощника по восстановлению после травм;
  • визажисты. В основном это специалисты по макияжу в кино, театре;
  • спортсмены;
  • аналитики;
  • специалист по информационной безопасности. Спрос на эту деятельность не потеряет своей актуальности и через 10 лет и возрастет на 33%;
  • сиделки. Прогнозируемый спрос на них вырастет на 34%;
  • работники нефтегазовой отрасли. Традиционные источники будут преобладать на мировом рынке, так что спрос на работников сферы добычи, переработки нефти и газа может возрасти к 2030 году на 30%;
  • работники сферы отдыха и развлечений и видеоредакторы;
  • специалисты по уходу за животными. Спрос вырастет на дрессировщиков, грумеров, ветеринарных врачей и их помощников, работников зоопарков, приютов для животных.

Напомним, что в Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому вводится особая процедура увольнения таких работников.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны.

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