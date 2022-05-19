Професії майбутнього: хто буде потрібен Україні через 5 років

Розповідаємо,які професії стануть найбільш популярними у світі до 2030 року

До 2030 року ринок праці зазнає чималих змін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Протягом найближчого десятиліття в Україні зросте попит на фахівців, що працюють у сфері технологій, енергетики, медицини, розваг, аналітики та інформаційної безпеки.

Так, Бюро статистики США вже склало конкретний список професій, які з роками ставатимуть все більш популярними.

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До цього списку входять:

фахівці у сфері альтернативної енергетики. Попит на кваліфікований персонал у галузі вітроенергетики зросте на 61%. В основному це: фахівці з проектування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики;

Попит на кваліфікований персонал у галузі вітроенергетики зросте на 61%. В основному це: фахівці з проектування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики; кіноіндустрії. Попит на вакансію кіномеханіка у США зросте на 70%, потрібні будуть також цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, спеціалісти з кіно;

Попит на вакансію кіномеханіка у США зросте на 70%, потрібні будуть також цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, спеціалісти з кіно; медсестри. Кількість робочих місць для молодшого медперсоналу зросте до 52%. Будуть потрібні медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, до обов'язків яких належить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів;

Кількість робочих місць для молодшого медперсоналу зросте до 52%. Будуть потрібні медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, до обов'язків яких належить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів; швейцари, продавці квитків;

кухарі. Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости вдвічі, зокрема, особливо потрібні будуть кухарі в ресторанах;

Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости вдвічі, зокрема, особливо потрібні будуть кухарі в ресторанах; агенти та бізнес-асистенти публічних особистостей. Затребуваності таких фахівців зросте на 46%;

Затребуваності таких фахівців зросте на 46%; костюмери. Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%;

Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%; тренери та інструктори з фітнесу;

теслярі;

реабілітологи. Особливо популярною буде професія помічника з відновлення після травм;

Особливо популярною буде професія помічника з відновлення після травм; візажисти. В основному це фахівці з макіяжу у кіно, театрі;

В основному це фахівці з макіяжу у кіно, театрі; спортсмени;

аналітики;

фахівець з інформаційної безпеки. Попит на цю діяльність не втратить свою актуальність і через 10 років і зросте на 33%;

Попит на цю діяльність не втратить свою актуальність і через 10 років і зросте на 33%; доглядальниці. Прогнозовано попит на них зросте на 34%;

Прогнозовано попит на них зросте на 34%; працівники нафтогазової галузі. Традиційні джерела будуть переважати на світовому ринку, тож попт на працівників сфери видобутку, переробки нафти та газу може зрости до 2030 року на 30%;

Традиційні джерела будуть переважати на світовому ринку, тож попт на працівників сфери видобутку, переробки нафти та газу може зрости до 2030 року на 30%; працівники сфери відпочинку та розваг та відеоредактори;

фахівці з догляду за тваринами. Попит зросте на дресирувальників, грумерів, ветеринарних лікарів та їх помічників, працівників зоопарків, притулків для тварин.

Підстав для звільнення збільшилось

В Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Також там зазначена ще одна додаткова підстава для розірвання трудового договору — відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

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Раніше ми розповідали, скільки українці зароблятимуть після війни, а також писали, коли відновиться бізнес у нашій державі.