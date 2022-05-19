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Професії майбутнього: хто буде потрібен Україні через 5 років

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 10:08
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Розповідаємо,які професії стануть найбільш популярними у світі до 2030 року
До 2030 року ринок праці зазнає чималих змін
До 2030 року ринок праці зазнає чималих змін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Протягом найближчого десятиліття в Україні зросте попит на фахівців, що працюють у сфері технологій, енергетики, медицини, розваг, аналітики та інформаційної безпеки.

Так, Бюро статистики США вже склало конкретний список професій, які з роками ставатимуть все більш популярними.

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До цього списку входять:

  • фахівці у сфері альтернативної енергетики. Попит на кваліфікований персонал у галузі вітроенергетики зросте на 61%. В основному це: фахівці з проектування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики;
  • кіноіндустрії. Попит на вакансію кіномеханіка у США зросте на 70%, потрібні будуть також цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, спеціалісти з кіно;
  • медсестри. Кількість робочих місць для молодшого медперсоналу зросте до 52%. Будуть потрібні медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, до обов'язків яких належить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів;
  • швейцари, продавці квитків;
  • кухарі. Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости вдвічі, зокрема, особливо потрібні будуть кухарі в ресторанах;
  • агенти та бізнес-асистенти публічних особистостей. Затребуваності таких фахівців зросте на 46%;
  • костюмери. Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%;
  • тренери та інструктори з фітнесу;
  • теслярі;
  • реабілітологи. Особливо популярною буде професія помічника з відновлення після травм;
  • візажисти. В основному це фахівці з макіяжу у кіно, театрі;
  • спортсмени;
  • аналітики;
  • фахівець з інформаційної безпеки. Попит на цю діяльність не втратить свою актуальність і через 10 років і зросте на 33%;
  • доглядальниці. Прогнозовано попит на них зросте на 34%;
  • працівники нафтогазової галузі. Традиційні джерела будуть переважати на світовому ринку, тож попт на працівників сфери видобутку, переробки нафти та газу може зрости до 2030 року на 30%;
  • працівники сфери відпочинку та розваг та відеоредактори;
  • фахівці з догляду за тваринами. Попит зросте на дресирувальників, грумерів, ветеринарних лікарів та їх помічників, працівників зоопарків, притулків для тварин.

Підстав для звільнення збільшилось

В Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Також там зазначена ще одна додаткова підстава для розірвання трудового договору — відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

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Раніше ми розповідали, скільки українці зароблятимуть після війни, а також писали, коли відновиться бізнес у нашій державі.

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