Професії майбутнього: хто буде потрібен Україні через 5 років

Протягом найближчого десятиліття в Україні зросте попит на фахівців, що працюють у сфері технологій, енергетики, медицини, розваг, аналітики та інформаційної безпеки.
Так, Бюро статистики США вже склало конкретний список професій, які з роками ставатимуть все більш популярними.
До цього списку входять:
- фахівці у сфері альтернативної енергетики. Попит на кваліфікований персонал у галузі вітроенергетики зросте на 61%. В основному це: фахівці з проектування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики;
- кіноіндустрії. Попит на вакансію кіномеханіка у США зросте на 70%, потрібні будуть також цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, спеціалісти з кіно;
- медсестри. Кількість робочих місць для молодшого медперсоналу зросте до 52%. Будуть потрібні медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, до обов'язків яких належить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів;
- швейцари, продавці квитків;
- кухарі. Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости вдвічі, зокрема, особливо потрібні будуть кухарі в ресторанах;
- агенти та бізнес-асистенти публічних особистостей. Затребуваності таких фахівців зросте на 46%;
- костюмери. Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%;
- тренери та інструктори з фітнесу;
- теслярі;
- реабілітологи. Особливо популярною буде професія помічника з відновлення після травм;
- візажисти. В основному це фахівці з макіяжу у кіно, театрі;
- спортсмени;
- аналітики;
- фахівець з інформаційної безпеки. Попит на цю діяльність не втратить свою актуальність і через 10 років і зросте на 33%;
- доглядальниці. Прогнозовано попит на них зросте на 34%;
- працівники нафтогазової галузі. Традиційні джерела будуть переважати на світовому ринку, тож попт на працівників сфери видобутку, переробки нафти та газу може зрости до 2030 року на 30%;
- працівники сфери відпочинку та розваг та відеоредактори;
- фахівці з догляду за тваринами. Попит зросте на дресирувальників, грумерів, ветеринарних лікарів та їх помічників, працівників зоопарків, притулків для тварин.
Підстав для звільнення збільшилось
В Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.
Також там зазначена ще одна додаткова підстава для розірвання трудового договору — відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.
Раніше ми розповідали, скільки українці зароблятимуть після війни, а також писали, коли відновиться бізнес у нашій державі.