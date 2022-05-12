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Звільнити працівників стане ще простіше — Рада ухвалила новий закон

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 16:55
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Новий закон доповнює список підстав для звільнення працівників під час війни
Влада дещо спростила умови звільнення під час війни
Влада дещо спростила умови звільнення під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. В додаток до цього, вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Про це йдеться в проєкті закону №7251.

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Також там зазначена і ще одна додаткова підстава для розірвання трудового договору — відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Поняття сумісництва під час війни

Вищезгаданий закон визначає також і поняття сумісництва. А це означає, що працівники, які змушені були покинути свої робочі місця, зможуть працевлаштуватися на іншій роботі.

Серед інших змін в законі:

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  • скасовуються на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо заняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю;
  • на час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть вестися в електронній формі.

Натомість механізм, коли працівникам і роботодавцям відшкодовуватимуть пов'язані з трудовими відносинами грошові суми, втрачених внаслідок збройної агресії, поки розробляють.

Чому треба працювати офіційно?

Однією з причин, чому неофіційне влаштування може нашкодити людині, є відсутність фінансового захисту.

Наприклад, коли розпочався воєнний стан, люди, які втратили частину доходу через війну, могли отримати 6500 грн допомоги від держави. Однак її не отримали працівники, які оформлені неофіційно.

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Експерти радять: щоб під час кризи отримати гарантії та за потреби захистити свої права, влаштовуватись на роботу треба офіційно. Це дає такі переваги:

  • заробітна плата в офіційно оформленого працівника не може бути меншою за мінімальну, є право на відпустку, оплату лікарняного, достроковий вихід на пенсію та ін.;
  • людина може притягнути до відповідальності роботодавця, якщо її звільнили без причини або щодо неї було порушення трудового законодавства;
  • є можливість страхування, якщо частина заробітної плати або робота були втрачені через бойові дії.

Раніше ми розповідали, скільки українці зароблятимуть після війни, а також писали, коли відновиться бізнес у нашій державі.

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