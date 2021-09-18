ПриватБанк видав клієнтці гроші в цвілі

За словами клієнтки банку, з 19 купюр три з них були в цвілі, але поміняти відмовилися

Клієнтка поскаржилася на ПриватБанк / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка забирала валютний депозит у відділенні ПриватБанку, заздалегідь замовивши валюту . Гроші видали в цвілі.

Про ситуацію, що склалася українка написала на сайті "Мінфін".

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"Не зберігайте в ПриватБанку свою валюту, так як повернуть Вам з цвіллю, а потім скажуть, що це ваші проблеми ... Одразу вийшовши з ПриватБанку пішла і відкрила депозит в Ощадбанк. В Ощадбанку співробітники перевіряють валюту дуже уважно, повернули мені 3 купюри і сказали: "вони в цвілі, вам в ПриватБанку їх видали? Там постійно валюта в цвілі ", – написала клієнтка.

Вийшовши з Ощадбанку жінка повернулася в ПриватБанк, але касир сказала, що замінити не може, тому що немає валюти.

Що їй сказали в ПриватБанку

Під відгуком клієнтці відповіли, що гроші потрібно було одразу перевірити не відходячи від каси, а поміняти вони не можуть. У відповідь українка порадила подивитися співробітникам камери і номери купюр, але їй відповіли, що не можуть нічим допомогти.

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ПриватБанк відреагував на відгук клієнтки.

"Перед тим, як видати купюри клієнтові, вони проходять перевірку на спеціальних пристроях в касі перерахунку, через що банком не може бути видана клієнту банкнота, яка не береться фінансовими установами" , – пише ПриватБанк.

Критерієм для прийому є стан купюри

ступінь забруднення;

наявність надривів;

збереження елементів захисту та інше.

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"Так як касир несе матеріальну відповідальність за прийняті купюри, то він приймає тільки купюри, в платіжності яких він впевнений. Також, ваша повторна скарга була раніше зафіксована. Уже займаємося вашим питанням. За результатами додатково зателефонуємо вам", – відповів ПриватБанк.

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