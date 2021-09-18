Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ПриватБанк выдал клиентке деньги в плесени

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
18 сентября, 08:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам клиентки банка, из 19 купюр 3 были в плесени
Клиентка пожаловалась на ПриватБанк
Клиентка пожаловалась на ПриватБанк / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка забирала валютный депозит в отделении ПриватБанка, заранее заказав валюту. Деньги выдали в плесени.

О сложившейся ситуации украинка написала на сайте "Минфин".

Реклама

"Не храните в ПриватБанке свою валюту, так как вернут Вам с плесенью, а потом скажут, что это ваши проблемы... Сразу выйдя с ПриватБанка пошла и открыла депозит в Ощадбанк. В Ощадбанке сотрудники проверяют валюту очень внимательно, вернули мне 3 купюры и сказали: "они в плесени, вам в ПриватБанке их выдали? Там постоянно валюта в плесени", – написала клиентка.

Выйдя из Ощадбанка, женщина вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала, что поменять не может, потому что нет валюты.

Что ей сказали в ПриватБанке

Под отзывом клиентке ответили, что деньги нужно было сразу проверить не отходя от кассы, а поменять они не могут. В ответ украинка посоветовала посмотреть сотрудникам камеры и номера купюр, но ей ответили, что не могут ничем помочь.

Реклама

ПриватБанк отреагировал на отзыв клиентки.

"Перед тем, как выдать купюры клиенту, она проходит проверку на специальных устройствах в кассе пересчета, из-за чего банком не может быть выдана клиенту банкнота, которая не принимается финансовыми учреждениями", – пишет ПриватБанк.

Критерием для приема является состояние купюры

  • степень загрязнения;
  • наличие надрывов;
  • сохранение элементов защиты и прочее.
Реклама

"Так как кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только купюры, в платежности которых он уверен. Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - ответил ПриватБанк.

Также читайте:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять