ПриватБанк выдал клиентке деньги в плесени

Клиентка забирала валютный депозит в отделении ПриватБанка, заранее заказав валюту. Деньги выдали в плесени.
О сложившейся ситуации украинка написала на сайте "Минфин".
"Не храните в ПриватБанке свою валюту, так как вернут Вам с плесенью, а потом скажут, что это ваши проблемы... Сразу выйдя с ПриватБанка пошла и открыла депозит в Ощадбанк. В Ощадбанке сотрудники проверяют валюту очень внимательно, вернули мне 3 купюры и сказали: "они в плесени, вам в ПриватБанке их выдали? Там постоянно валюта в плесени", – написала клиентка.
Выйдя из Ощадбанка, женщина вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала, что поменять не может, потому что нет валюты.
Что ей сказали в ПриватБанке
Под отзывом клиентке ответили, что деньги нужно было сразу проверить не отходя от кассы, а поменять они не могут. В ответ украинка посоветовала посмотреть сотрудникам камеры и номера купюр, но ей ответили, что не могут ничем помочь.
ПриватБанк отреагировал на отзыв клиентки.
"Перед тем, как выдать купюры клиенту, она проходит проверку на специальных устройствах в кассе пересчета, из-за чего банком не может быть выдана клиенту банкнота, которая не принимается финансовыми учреждениями", – пишет ПриватБанк.
Критерием для приема является состояние купюры
- степень загрязнения;
- наличие надрывов;
- сохранение элементов защиты и прочее.
"Так как кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только купюры, в платежности которых он уверен. Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - ответил ПриватБанк.
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