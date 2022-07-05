ПриватБанк вводить нові обмеження: що зміниться для клієнтів

Клієнтів ПриватБанку чекають зміни у використанні карток банку

ПриватБанк змінює правила / Фото: Getty Images, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк вводить обмеження на витрати за картками клієнтів, якщо ті не підтвердять або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

Про це повідомляє пресслужба установи.

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Мова йде про оборот в 500 тис. грн на місяць. Як заявили в банку, у таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", — зазначили в ПриватБанку.

ПриватБанк почав виплати за ще однією програмою

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця через платіжну систему MoneyGram.

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Виплати становлять 2200 гривень на особу і виплачуються протягом трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

Для того щоб їх отримати, потрібно залишити заявку на фінансову допомогу, можна через платформу "єДопомога". Там потрібно ввести персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку.

Цей номер можна знайти через мобільний застосунок Приват24, потрібно натиснути на картку і обрати "Реквізити картки".

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Після цього вашу заявку розглянуть і у випадку схвалення, ви отримаєте sms-повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

Нагадаємо, що 27 червня банк повідомив, що починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Раніше ми розповідали, як клієнтка ПриватБанку втратила 200 тис. грн зі своєї картки.