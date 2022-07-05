Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетные обстрелы ⚠ Угроза из Беларуси 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ПриватБанк вводит новые ограничения: что изменится для клиентов

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 14:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клиентов ПриватБанка ждут изменения в использовании карт банка
ПриватБанк изменяет правила
ПриватБанк изменяет правила / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Реклама

Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента попросят источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы – на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.

ПриватБанк начал выплаты по еще одной программе

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

Реклама

Выплаты составляют 2200 гривен на человека и выплачиваются в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

Для того чтобы их получить, нужно оставить заявку на финансовую помощь, можно через платформу "єДопомога". Там необходимо ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка.

Этот номер можно найти через мобильное приложение Приват24, нужно нажать на карту и выбрать "Реквизиты карты".

Реклама

После этого вашу заявку рассмотрят и в случае одобрения вы получите sms-сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram.

Напомним, что 27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19537.38

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1114.51

Litecoin (LTC)

49.72

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять