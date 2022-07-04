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ПриватБанк начал очередную программу выплат – кто может получить

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 18:27
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Украинцы смогут получить социальные выплаты в национальном банке Украины
Еще одна категория граждан сможет получать выплаты через государственный банк
Еще одна категория граждан сможет получать выплаты через государственный банк / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ПриватБанке начали выплачивать пенсии и выпускать пенсионные карты для военных пенсионеров.

Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения

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Новые выплаты национальный банк осуществляет в соответствии с новой редакцией закона о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы лиц.

Клиенты смогут получить пенсию через ПриватБанк и воспользоваться современными услугами государственного банка.

Как оформить карту?

Оформление пенсионной карты занимает несколько минут. Чтобы ее получить, нужно один раз обратиться в ближайшее банковское отделение.

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При себе военные пенсионеры должны иметь паспорт и код налогоплательщика. Когда процедура открытия счета завершена, следует подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка.

Благодаря этому ПриватБанк сможет взять на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.

По состоянию на начало июля клиентами финансового учреждения являются более 4 млн пенсионеров из разных уголков Украины.

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Выплаты для молодежи

27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Речь идет о переводах через систему Western Union с финансовой помощью от международных организаций внутренне перемещенным лицам, которые из-за войны вынуждены выехать в безопасные регионы и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

Несовершеннолетние могут получить пособие от ООН World Food Programme или WFP, размер которой составляет 2200 грн. Для этого обязательно должна быть карта ПриватБанка для выплат.

Подробнее о том, как получить деньги, читайте в нашем материале. "Сегодня" ранее писали, кто имеет право на выплаты ВПЛ в июле.

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